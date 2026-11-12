La estrategia, los conocimientos y algunos nervios fueron los protagonistas de una nueva edición de UPD, Unidos por el Desafío de Grupo Huarpe. Esta vez, el Colegio Provincial de Santa Lucía Profesora Olga Aubone se quedó con la victoria frente a Ciudad del Sol y consiguió avanzar a la tercera ronda de repechaje, manteniendo vivo el sueño de viajar a Bariloche.



La competencia enfrentó a dos equipos de quinto año. Por un lado, el equipo azul, integrado por Malena Muñoz y Benjamín Contreras, de 5° A del colegio Ciudad del Sol, de Rivadavia. Por el otro, el equipo naranja, con Juan Ríos y Matías Ávila, de 5° 1° del Colegio Provincial de Santa Lucía Profesora Olga Aubone.



Desde el comienzo, el desafío mostró que ninguno estaba dispuesto a regalar nada. En la primera instancia, con las preguntas de la ruleta, los azules acertaron en Historia y Deportes, pero fallaron en Lengua. Los naranjas, por su parte, se animaron a responder una pregunta de Artes sin opciones, aunque no tuvieron la misma suerte en Geografía y Ciencias. El primer marcador quedó igualado 2 a 2.

Malena Muñoz y Benjamín Contreras contra Juan Ríos y Matías Ávila en UPD. FOTO HUARPE.



En el segundo bloque llegaron el verdadero o falso y el juego de unir conceptos. Ciudad del Sol eligió Artes, pero no consiguió sumar, mientras que Aubone apostó por Lengua y consiguió dos puntos. Después, los azules encontraron respuestas correctas en Matemática y sumaron otros dos puntos. Los naranjas también aprovecharon su turno en Deportes y consiguieron ampliar la diferencia. Así, el marcador quedó 7 a 4 a favor del colegio de Santa Lucía.



Con la tensión en aumento, llegó el último bloque. Antes de continuar, Lito intentó descontracturar el ambiente con uno de sus chistes. Aunque esta vez no consiguió precisamente una ovación, al menos sirvió para que los participantes soltaran un poco los nervios y recuperaran el aire.



Después llegó el tutti frutti. La letra D le tocó a Ciudad del Sol y la M a Aubone. Ambos equipos demostraron rapidez y sumaron ocho puntos cada uno. En la lluvia de preguntas, los azules consiguieron seis puntos y los naranjas siete.



Finalmente, el Colegio Provincial de Santa Lucía Profesora Olga Aubone se impuso por 22 a 17, según el marcador final informado, y consiguió el pase a la tercera ronda de repechaje.



Con estrategia, buenas respuestas y una apuesta que terminó dando resultado, Juan y Matías siguen en competencia. El viaje a Bariloche todavía está en juego y Aubone ya demostró que tiene argumentos para seguir soñando.

Dónde verlo

UPD Unidos por el Desafío se emite de lunes a viernes, de 18:30 a 19:30, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con la conducción de Mari Leiva y Lito García.