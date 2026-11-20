El equipo naranja del Colegio Nuestra Señora de los Desamparados, de Albardón, se quedó con la victoria frente a la EPET N°4 de Capital por 28 a 24 y consiguió el pase a la cuarta ronda de repechaje de UPD Unidos por el Desafío, el programa de GRUPO HUARPE que pone a prueba a los estudiantes sanjuaninos y los mantiene en carrera por el viaje a Bariloche con Travel Rock.

La competencia tuvo de todo: respuestas acertadas, categorías complicadas, juegos de ingenio y un marcador que se mantuvo parejo hasta el último bloque. Con apenas cuatro puntos de diferencia, el equipo naranja logró imponerse y continuar en el desafío.

Camila Dojorti y Jeremías Herrera contra Ursula Vera y Joaquín Icazati. FOTO HUARPE.

Del lado azul estuvieron Camila Dojorti y Jeremías Herrera, representantes de 5° 7ma de la EPET N°4, de Capital. Los estudiantes llegaron con algo de sueño, aunque aseguraron sentirse en un 8 de 10 para afrontar el programa. Enfrente, Ursula Vera y Joaquín Icazati, de 5° B del Colegio Nuestra Señora de los Desamparados, de Albardón, apostaron por un look que no pasó desapercibido y llegaron con ganas de llevarse la victoria.

Una competencia que se definió en los últimos puntos

El primer bloque comenzó con la ruleta de preguntas. El equipo azul acertó en ciencia y geografía, pero no logró sumar en matemática. El naranja, por su parte, respondió correctamente historia sin opciones y arte, aunque falló en deporte. El marcador quedó 3 a 2 a favor de Albardón.

En el segundo bloque, el juego de verdadero o falso repartió puntos para ambos equipos: Capital eligió arte y sumó tres, mientras que Albardón apostó por geografía y consiguió uno. Luego, en unir conceptos, el equipo azul eligió deporte y agregó un punto; el naranja se inclinó por lengua y sumó tres. Con esos resultados, el tablero quedó empatado en 7 puntos.

El tercer bloque fue decisivo. En el tutti frutti, la letra L le permitió al equipo azul sumar ocho puntos, mientras que el naranja consiguió siete con la S. La lluvia de preguntas terminó inclinando la balanza: Capital agregó nueve puntos y Albardón consiguió 14.

Con el resultado final de 28 a 24, el Colegio Nuestra Señora de los Desamparados celebró el pase a la cuarta ronda de repechaje. El equipo naranja continúa en competencia y mantiene intacto el sueño de viajar a Bariloche en 2027, mientras que la EPET N°4 dejó todo en un enfrentamiento que se resolvió por una diferencia mínima.

Dónde verlo

UPD Unidos por el Desafío se emite de lunes a viernes, de 18:30 a 19:30, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con la conducción de Mari Leiva y Lito García.