La ruleta, los conocimientos y la rapidez mental volvieron a ser protagonistas en UPD Unidos por el Desafío, el programa de GRUPO HUARPE que enfrenta a estudiantes de quinto año de San Juan con un objetivo en común: ganar el viaje a Bariloche para todo el curso, junto a Travel Rock. Esta vez, la Escuela Secundaria General Antonio González Balcarce, de Santa Lucía, y el Colegio Bilingüe Saint Paul, de Capital, protagonizaron un encuentro que puso a prueba sus conocimientos y su capacidad para sumar puntos en cada ronda.

Por la tercera ronda de ganadores, Leila Garú y Luciano Zamora representaron al equipo azul de la Balcarce, de quinto primera. Del otro lado, Santiago Hebilla y Lucía Campayo defendieron los colores naranjas del Saint Paul, de quinto A. Ambos equipos llegaron con la misma meta, aunque solo uno podía avanzar directamente a los octavos de final, mientras que el otro debía continuar su camino por el repechaje.

Leila y Luciano contra Santiago y Lucía representando a sus compañeros en UPD. FOTO HUARPE.

El comienzo tuvo un ritmo intenso y una primera ventaja para el equipo naranja. En las preguntas de ruleta, los representantes de Santa Lucía acertaron en Deportes y Ciencia, mientras que Historia les presentó dificultades. El Saint Paul, por su parte, respondió correctamente en Arte, Matemática y Geografía, esta última sin opciones. Así, el primer marcador quedó 4 a 2 a favor de Capital.

Verdadero o falso, conceptos y una lluvia de puntos

En el segundo bloque, el desafío pasó por el Verdadero o Falso y el juego de unir conceptos. El equipo azul eligió Matemática y sumó dos puntos, mientras que el naranja hizo lo propio con Ciencia. Después, en la unión de conceptos, Arte le permitió al equipo de Santa Lucía agregar otros dos puntos, pero Historia fue la elección del Saint Paul y le dio tres unidades más.

Con estas pruebas, el tablero marcó 10 a 6 para el conjunto de Capital, que logró sostener la diferencia y llegó al último tramo con ventaja.

El tutti frutti cambió parcialmente el panorama. Al equipo azul le tocó la letra A y consiguió nueve puntos, mientras que el naranja sumó siete con la C. La distancia se redujo, pero todavía quedaba una instancia decisiva: la lluvia de preguntas, donde cada respuesta podía modificar el resultado.

En ese último juego, el equipo azul acumuló seis puntos y el naranja consiguió 14, una diferencia que terminó de definir el encuentro.

Finalmente, el Colegio Bilingüe Saint Paul, de quinto A de Capital, se impuso por 31 a 21 y aseguró su pase a los octavos de final. Con este triunfo, sus estudiantes dieron un nuevo paso hacia el sueño de viajar a Bariloche con todo el curso.

La Escuela Secundaria General Antonio González Balcarce, de Santa Lucía, continuará en competencia a través de la ronda de repechaje, donde tendrá otra oportunidad de seguir en carrera.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.