Dos cursos de Rawson volvieron a poner a prueba sus conocimientos, su estrategia y sus nervios en UPD Unidos por el Desafío, el programa de GRUPO HUARPE que reúne a estudiantes de quinto año de toda la provincia. Esta vez, la competencia tuvo un condimento especial: después de mucho tiempo, el marcador terminó igualado y la definición quedó en manos de una pregunta de aproximación. El Colegio Juan Pablo II, con sus dos Camilas, logró pasar de ronda.

El equipo azul estuvo integrado por Marcelo Alonso y Valentina Rodríguez, de 5to 3ra de la Escuela Secundaria José Manuel Estrada. Del otro lado, el equipo naranja llegó con Camila Fernández y Camila Goyochea, de 5to A del Colegio Juan Pablo II. Dos parejas, dos cursos y una misma misión: avanzar en el desafío.

Marcelo, Valentina, Camila Fernández y Camila Goyochea representaron a sus cursos en UPD. FOTO HUARPE.

La primera parte del juego tuvo preguntas y ruleta. El equipo azul comenzó con algunas dificultades y no pudo sumar en Historia, Ciencia y Matemática. El naranja, en cambio, acertó en Lengua, aunque también tuvo errores en Deportes y Geografía. Con esos resultados, el marcador quedó 0 a 1 a favor del Colegio Juan Pablo II.

La remontada que dejó todo abierto

En el segundo bloque, el juego de Verdadero o Falso cambió el ritmo de la competencia. El equipo azul eligió Deportes y sumó 3 puntos, mientras que el naranja respondió en Arte y consiguió 2. Después llegó el desafío de unir conceptos: Estrada eligió Geografía y agregó 2 puntos; Juan Pablo II fue por Historia y sumó 3. Así, el marcador pasó a 5 a 6, todavía con ventaja para el equipo naranja.

El último bloque fue el que terminó de darle emoción a la jornada. En Tutti Frutti, el equipo azul recibió la letra P y consiguió 10 puntos. El naranja jugó con la E y sumó 8. La lluvia de preguntas volvió a dejar una diferencia mínima: 6 puntos para Estrada y 7 para Juan Pablo II.

Con ese resultado, el tablero quedó 21 a 21. El empate, que hacía mucho no se veía en UPD, obligó a recurrir a una instancia de definición que no estaba en los planes de ninguno de los dos equipos. La pregunta fue: ¿cuál es la distancia oficial exacta en kilómetros que se corre en una maratón?

El equipo azul respondió 42.100, mientras que el naranja arriesgó 5.000. La respuesta correcta era 42,195 kilómetros. Aunque ninguna de las dos cifras fue exacta, la aproximación de Juan Pablo II quedó más cerca del resultado correcto.

Así, el Colegio Juan Pablo II se quedó con la victoria y avanzó de ronda. Las Camilas celebraron una definición que tuvo de todo: errores, remontada, empate y una última pregunta que terminó inclinando la balanza.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.