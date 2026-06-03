Dos cursos, dos formas de vivir la secundaria y una coincidencia imposible de ignorar. La Escuela Secundaria General Antonio González Balcarce, de Santa Lucía, y el Colegio Santa Teresita del Niño Jesús, de Rawson, se enfrentaron en una nueva edición de UPD Unidos por el Desafío, el programa de GRUPO HUARPE que pone a prueba conocimientos, estrategia y trabajo en equipo.

Aunque las diferencias entre ambos grupos aparecieron desde el primer minuto, hubo una respuesta que los unió por encima de cualquier competencia: cuando llegue el día de la despedida, lo que más van a extrañar serán las personas con las que compartieron años de escuela.

Escuela Secundaria General Antonio González Balcarce, 5to 1ra, Santa Lucía y Colegio Santa Teresita del Niño Jesús, 5to C, Rawson. FOTO HUARPE.

Por un lado, el equipo azul, representado por Leila Garu y Luciano Zamora junto a la profesora Lorena Correa, describió a su curso de 5° 1ª de la Escuela Balcarce como un grupo inquieto y ruidoso. "Escandalosos", se definieron entre risas. Sin embargo, reconocieron que cuando existe un objetivo común saben dejar las diferencias de lado y trabajar juntos. Entre sus recuerdos aparecen torneos de truco organizados dentro del curso y reuniones para jugar al fútbol, actividades que fortalecieron los vínculos entre compañeros.

Del otro lado estuvo el equipo naranja, integrado por Kiara Navarro y Angelina Olivares junto a la profesora Magdalena del Valle González. Las alumnas de 5° C del Colegio Santa Teresita eligieron una palabra para describirse: familia. Aseguraron que, pese a las diferencias, siempre encuentran la manera de acompañarse y resolver los conflictos unidos.

Dos cursos, dos historias

Mientras los estudiantes de la Balcarce aseguran que todavía no les tocó atravesar una situación especialmente difícil como grupo, en el Colegio Santa Teresita recuerdan como un desafío importante el momento en que eligieron la modalidad de estudio. Muchos compañeros no se conocían previamente y tuvieron que construir los vínculos desde cero.

También son distintas las anécdotas que conservan. En el equipo azul no abundan las grandes locuras grupales, aunque destacan los encuentros deportivos y recreativos. En el naranja, en cambio, aseguran que no existe una sola historia para contar porque "todos los días pasa algo". Entre esas experiencias recuerdan especialmente la unión que lograron frente a determinadas situaciones con los profesores.

Con ese contexto, ambos equipos llegaron al estudio para disputar una competencia que mantuvo la tensión hasta las últimas preguntas.

La primera ronda comenzó con ventaja para la Escuela Balcarce, que acertó una pregunta de matemática. El Colegio Santa Teresita también recibió matemática, pero no logró responder correctamente. Luego llegaron preguntas de historia, geografía, ciencia y arte, en una secuencia que mantuvo la paridad durante gran parte del juego.

Tras las primeras rondas, el marcador reflejó un empate 1 a 1. Más adelante, ambos equipos sumaron aciertos en arte, deportes, lengua y ciencia, protagonizando uno de los cruces más equilibrados de la temporada.

La estrategia también tuvo su lugar cuando llegó el momento de utilizar el comodín. Curiosamente, ambos equipos eligieron geografía para intentar sumar puntos extra, pero ninguno logró convertir esa oportunidad.

Con el partido abierto hasta el final, la definición quedó en manos de la última ronda. Allí, la Escuela Balcarce respondió correctamente una nueva pregunta de geografía y logró quedarse con la victoria por 5 a 3, asegurando así su clasificación a la siguiente instancia de UPD Unidos por el Desafío.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.

Anotate

Las inscripciones continúan abiertas y deben gestionarse a través de los docentes. Podés entrar a www.diariohuarpe.com/inscripcion-upd