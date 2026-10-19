La igualdad se mantuvo hasta el último punto y hubo que recurrir a la ciencia para conocer al ganador. La Escuela de Comercio Libertador General San Martín, de Capital, y el Colegio Nuestra Señora de los Desamparados, de Albardón, protagonizaron una nueva edición de UPD, Unidos por el Desafío, el programa de GRUPO HUARPE que combinó preguntas, estrategia, nervios y un momento especial dedicado a las madres. Después de terminar empatados 26 a 26, una pregunta de aproximación definió el pase a octavos de final.

El equipo azul, integrado por Ruth Vera y Nehemías Torres, se enfrentó al equipo naranja, representado por Úrsula Vera y Joaquín Icazati. Ambos cursos disputaron la tercera ronda de ganadores, con un objetivo claro: seguir avanzando en la competencia por el viaje de egresados a Bariloche con Travel Rock.

Ruth Vera y Nehemías Torres contra Ursula Vera y Joaquín Icazati en UPD. FOTO HUARPE.

Un arranque parejo y un empate que no se rompía

La ruleta abrió el juego. El equipo azul acertó en Matemática y Deportes, pero falló en Ciencia. El naranja sumó con Arte, Historia y la modalidad sin opciones, aunque no logró responder correctamente Geografía. Así, el marcador quedó 3 a 2 a favor de Albardón.

En el segundo bloque llegaron el Verdadero o Falso y el desafío de unir conceptos. Capital sumó tres puntos en Historia y dos en Arte, mientras que Albardón consiguió dos en Deportes y dos en Lengua. El resultado parcial quedó igualado 7 a 7.

El Tuti Frutti elevó la apuesta en el tercer bloque. Con la letra D, el equipo azul consiguió nueve puntos; el naranja, con la B, sumó seis. Sin embargo, la lluvia de preguntas volvió a equilibrar el tablero: Capital agregó diez puntos y Albardón, trece. El resultado final fue un contundente empate: 26 a 26.

La velocidad de la luz tuvo la última palabra

Con la igualdad en el marcador, llegó el momento de desempatar. La consigna fue calcular la velocidad aproximada de la luz en el vacío, expresada en metros por segundo. El equipo azul arriesgó 500.000, mientras que el naranja respondió 20.000.

La respuesta correcta era 299.792.458 metros por segundo. Aunque ninguno estuvo cerca de la cifra exacta, la propuesta de Capital fue la más próxima y le dio la victoria. Así, la Escuela de Comercio Libertador General San Martín, 5.º 2.ª, consiguió el pase a octavos de final y quedó un paso más cerca de Bariloche. El equipo de Albardón, en tanto, continuará su camino en la segunda instancia de repechaje.

Un saludo que sorprendió a los conductores

La competencia también tuvo espacio para la emoción. En una edición especial por el Día de la Madre, las mamás de Lito García y Mari Leiva Alaniz, Elvira y Elsa, enviaron videos sorpresa en los que recordaron cómo eran sus hijos durante la infancia y compartieron lo que significa para ellas ser madres.

El momento tomó por sorpresa a los conductores, que agradecieron los mensajes y aprovecharon para saludarlas en su día. Entre preguntas, cuentas y nervios, UPD sumó así una pausa emotiva a una jornada en la que la competencia se definió por centímetros matemáticos… o, mejor dicho, por millones de metros por segundo.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.