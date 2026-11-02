La rivalidad entre compañeros se hizo sentir en una nueva edición de UPD Unidos por el Desafío, el programa de GRUPO HUARPE que pone a prueba los conocimientos, la rapidez y el trabajo en equipo de los estudiantes sanjuaninos. Esta vez, dos divisiones del Colegio Jesús de la Buena Esperanza de Calingasta se encontraron frente a frente en un desafío que tuvo risas, tensión y mucha competencia.

Por un lado, el equipo azul estuvo integrado por Magdalena Cenoz y Emiliano Guajardo, representantes de 5to B. Del otro, el equipo naranja tuvo a Federico Briozzo y Benjamín Pizarro, de 5to A. El objetivo era conseguir el pase a la tercera ronda de ganadores y continuar en carrera por el esperado viaje a Bariloche junto a Travel Rock.

Magdalena y Emiliano contra Federico y Benjamín representado a sus compañeros en UPD. FOTO HUARPE.

Desde el comienzo, el enfrentamiento mostró que ninguno estaba dispuesto a regalar puntos. La primera parte terminó igualada 3 a 3, después de una ruleta que puso a prueba los conocimientos de ambos equipos en distintas materias. El naranja incluso se animó a responder una pregunta de Geografía sin opciones y consiguió dos puntos.

Un duelo que se definió en los últimos desafíos

La competencia continuó con verdadero o falso y unir conceptos. En el primer juego, ambas divisiones sumaron tres puntos, mientras que en el segundo el azul consiguió una pequeña ventaja al obtener tres unidades frente a las dos del naranja. Así, el marcador quedó 9 a 8 a favor de 5to B.

Pero todavía quedaban los desafíos que podían cambiarlo todo. En el tercer bloque llegó el clásico tutti frutti: el equipo azul trabajó con la letra E y consiguió siete puntos, mientras que el naranja respondió con seis utilizando la letra D.

Después llegó la lluvia de preguntas, una instancia en la que la rapidez y la concentración fueron fundamentales. El azul sumó 17 puntos y el naranja alcanzó los 14. La diferencia comenzó a consolidarse y, aunque los dos cursos dejaron todo hasta el último momento, el resultado terminó favoreciendo a una de las divisiones.

Con un marcador final de 33 a 28, el 5to B del Colegio Jesús de la Buena Esperanza se quedó con la victoria y consiguió el pase a la tercera ronda de ganadores. Magdalena y Emiliano siguen en competencia por el sueño de viajar a Bariloche en 2027.

Dónde verlo

UPD Unidos por el Desafío se emite de lunes a viernes, de 18:30 a 19:30, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con la conducción de Mari Leiva y Lito García.