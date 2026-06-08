La Escuela de Comercio Alfonsina Storni de Caucete protagonizó una gran remontada y derrotó por 5 a 4 al Colegio Secundario Cacique Angaco en una nueva edición de UPD Unidos por el Desafío, el programa de GRUPO HUARPE que enfrenta a estudiantes de quinto año en una competencia de conocimientos rumbo a la gran final.

El encuentro comenzó favorable para el equipo azul de Angaco, integrado por Nahuel Guzmán y Lautaro Benjamín, acompañados por la profesora Mabel Sánchez. Del otro lado estuvieron Bianca Moya y Leita Pascual, representantes del equipo naranja de la Escuela Alfonsina Storni, junto a la profesora Analía Ovalles.

Colegio Cacique Angaco, 5to 2da, de Angaco y Escuela Alfonsina Storni, 5to 4ta, de Caucete. FOTO HUARPE.

Desde las primeras preguntas, Angaco mostró solidez. En la ronda inicial acertó una pregunta de Historia sobre los zigurats de la antigua Mesopotamia y se puso en ventaja. La diferencia se amplió cuando el equipo respondió correctamente una pregunta de Geografía relacionada con la ubicación de Veladero en el departamento Iglesia.

Mientras tanto, los cauceteros tuvieron un comienzo complicado. Fallaron una pregunta de Arte vinculada al barroco y otra de Geografía sobre la capital de Alemania. Sin embargo, lograron descontar cuando respondieron correctamente una consigna de Arte relacionada con los instrumentos electrófonos, dejando el marcador 2 a 1 al cierre del primer tramo.

En el segundo bloque la historia empezó a cambiar. Angaco no pudo sumar en Matemática, Deporte ni Ciencia, mientras que Alfonsina Storni encontró respuestas clave. Acertó la capital de Brasil y luego identificó correctamente al Homo habilis como el primer homínido en utilizar herramientas de piedra. Con esos puntos, el equipo naranja pasó al frente por 3 a 2.

La tensión creció en la ronda decisiva. Ambos equipos guardaban todavía el comodín y lo utilizaron estratégicamente. Angaco eligió Lengua y logró empatar el juego al responder correctamente sobre la función fática del lenguaje. Sin embargo, los cauceteros recuperaron la ventaja al acertar una pregunta sobre la estructura dramática.

Cuando parecía que el partido se escapaba, el equipo de Angaco volvió a igualar las acciones gracias a una respuesta correcta en Ciencia sobre la Ley de Gravitación Universal formulada por Isaac Newton.

Con el marcador 4 a 4, todo quedó en manos de la última pregunta. Alfonsina Storni decidió utilizar su comodín en Deporte y respondió correctamente cuántas medallas de oro olímpicas obtuvo la Selección Argentina de fútbol. La respuesta les permitió sellar el triunfo por 5 a 4 y avanzar a la siguiente instancia del certamen.

Un cumpleaños, una torta y la inesperada visita del comodín

Cumpleaños en el estudio de UPD. FOTO HUARPE.

Más allá de la competencia, el programa dejó dos momentos que se ganaron la atención de todos. Por un lado, uno de los estudiantes celebró su cumpleaños durante la grabación y recibió una torta sorpresa en pleno estudio, generando un clima festivo entre compañeros, docentes y conductores. Pero las sorpresas no terminaron ahí. En medio del juego hizo su aparición el ya famoso Guanaco Comodín, uno de los personajes más esperados por los participantes, que salió del misterio para presentarse ante los equipos y explicar cómo funcionaba la herramienta que podía cambiar el rumbo del partido. Entre risas, festejos y mucha expectativa, ambos momentos aportaron color al programa.

La primera aparición del Guanaco en UPD. FOTO HUARPE.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.

Anotate quedan pocos lugares

Las inscripciones continúan abiertas y deben gestionarse a través de los docentes. Podés entrar a www.diariohuarpe.com/inscripcion-upd.