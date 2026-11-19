Dos escuelas, dos departamentos y un mismo objetivo: seguir en carrera por el viaje a Bariloche. La Escuela de Nivel Secundario Los Berros, de Sarmiento, se quedó con la victoria frente al Colegio Provincial de Santa Lucía Profesora Olga Aubone por 21 a 17 y consiguió su lugar en la cuarta ronda de repechaje de UPD Unidos por el Desafío, el programa de Grupo Huarpe.

La competencia tuvo como protagonistas al equipo azul, integrado por Mateo Tejada y Paula Atencio, representantes de 5° 3ª del Colegio Olga Aubone, y al equipo naranja, conformado por Brunela Frías y Dilan Ortiz, de 5° 1ª de la Escuela Los Berros.

Mateo Tejada y Paula Atencio contra Brunela Frías y Dilan Ortiz. FOTO HUARPE.

Pero antes de que comenzaran las preguntas, hubo un detalle que se robó algunas sonrisas. Los representantes de Santa Lucía llegaron con un regalo especial: un mate de elaboración propia para los conductores. La intención era llevar dos, aunque el segundo quedó olvidado en el horno. De todas maneras, uno llegó a destino y fue estrenado durante el programa. El gesto tuvo recompensa: abrazos para los visitantes y mate nuevo para acompañar la jornada.

Un comienzo complicado para los azules y una ventaja naranja

Con la ruleta en marcha, Los Berros comenzaron a marcar diferencias. En las preguntas por materias, el equipo azul no consiguió sumar en Geografía, Matemática y Arte, mientras que los naranjas acertaron en Ciencia y Deporte, aunque fallaron en Lengua. El primer marcador quedó 2 a 0 a favor de Sarmiento.

En el segundo bloque llegó el verdadero movimiento del tablero. En Verdadero o Falso, Santa Lucía sumó un punto en Lengua y Los Berros consiguieron dos en Geografía. Luego, en Unir Conceptos, los azules acertaron en Deporte y agregaron otros dos puntos, mientras que los naranjas no lograron sumar en Matemática. Así, la diferencia se achicó y el resultado quedó 4 a 3 para Los Berros.

El tercer bloque fue decisivo. En el tutti frutti, el equipo azul consiguió siete puntos con la letra T, mientras que el naranja respondió con ocho utilizando la D. Después llegó la lluvia de preguntas, donde Santa Lucía volvió a sumar siete y Sarmiento consiguió nueve.

El marcador final fue 21 a 17 para Los Berros, que supieron sostener la ventaja y celebrar su clasificación.

Un paso más cerca del sueño de Bariloche

Aunque los chicos de Sarmiento no llevaron un regalo para los conductores —algo que no pasó inadvertido y que generó los correspondientes reclamos al aire—, sí llegaron con un objetivo claro: ganar y seguir en competencia. También aprovecharon el programa para enviar saludos a sus familias y seres queridos, que los acompañan en cada desafío.

Con esta victoria, la Escuela Los Berros 5° 1ª avanzó a la cuarta ronda de repechaje y continúa en carrera por el gran premio: el viaje de egresados a Bariloche 2027, junto a Travel Rock.

Dónde verlo

UPD Unidos por el Desafío se emite de lunes a viernes, de 18:30 a 19:30, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con la conducción de Mari Leiva y Lito García.