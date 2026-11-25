Los lentes de sol, la música y toda la actitud fueron parte de la presentación de los equipos de Calingasta en una nueva edición de UPD Unidos por el Desafío, el programa de GRUPO HUARPE. La Escuela Técnica Manuel Savio, de 5° 1ra, llegó farmeando aura y terminó haciendo lo que había venido a buscar: ganar. Con 24 puntos contra los 21 de Jesús de la Buena Esperanza, el equipo naranja consiguió el pase a los octavos de final y continúa en carrera por el viaje de egresados a Bariloche.

La jornada reunió al Colegio Jesús de la Buena Esperanza, 5° B, con su equipo azul integrado por Damián Moreno y Emiliano Guajardo, y a la Escuela Técnica Manuel Savio, 5° 1ra, representada por Fabricio Anés y Maximiliano Rodríguez, del equipo naranja.

Damián Moreno y Emiliano Guajardo contra Fabricio Anes y Maximiliano Rodríguez. FOTO HUARPE.

Antes de llegar al estudio, ambos grupos tuvieron un largo viaje desde Calingasta. La música fue una de las grandes compañeras del recorrido: entre los artistas elegidos aparecieron Duki, Lana del Rey, RKT y Omar Courtz. Pero, como suele suceder, después de las canciones y las charlas llegaron los nervios propios de la competencia. También hubo tiempo para enviar saludos a familiares y amigos que acompañaban desde sus casas.

El traslado fue posible gracias a la colaboración de la empresa Los Azules, que llevó a los estudiantes hasta las instalaciones de GRUPO HUARPE.

Un marcador ajustado hasta el final

El desafío comenzó con la ruleta de preguntas. Jesús de la Buena Esperanza acertó en arte, mientras que Manuel Savio respondió correctamente en deporte y lengua. El primer marcador quedó 1 a 2 a favor del equipo naranja.

En el segundo bloque, la competencia continuó con verdadero o falso y unir conceptos. Los azules sumaron dos puntos en deporte y tres en lengua. Por su parte, los naranjas consiguieron tres puntos en ciencia y otros tres en geografía. Así, el tablero marcaba 6 a 8, todavía con ventaja para Manuel Savio.

El tercer bloque terminó de definir la jornada. En el tutti frutti, ambos equipos sumaron seis puntos: los azules con la letra B y los naranjas con la L. Luego llegó la lluvia de preguntas, donde Jesús de la Buena Esperanza consiguió nueve puntos y Manuel Savio diez.

Con una diferencia de apenas tres unidades, el resultado final fue 21 a 24. Fabricio Anés y Maximiliano Rodríguez celebraron la victoria y aseguraron la clasificación de la Escuela Técnica Manuel Savio a los octavos de final.

Los chicos de Calingasta dejaron su marca en el estudio: unos se llevaron la experiencia y otros, además, el pase a la siguiente instancia. Y sí, los lentes de sol también fueron parte de la estrategia de presentación.

Dónde verlo

UPD Unidos por el Desafío se emite de lunes a viernes, de 18:30 a 19:30, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con la conducción de Mari Leiva y Lito García.