Dos cursos, uno de Capital y otro de Jáchal, protagonizaron un nuevo y parejo capítulo de UPD Unidos por el Desafío, el programa de GRUPO HUARPE que reúne a estudiantes de quinto año de toda la provincia. Pero más allá de la competencia, hubo una historia que terminó llevándose toda la atención: la de un grupo que aseguró que la experiencia del certamen logró algo que parecía difícil, unir a compañeros que antes estaban separados.

El equipo azul representó a la EPET N°1 Ingeniero Rogelio Boero, con los estudiantes Amir Cortez y Emiliano Céspedes, de 5° 3ª, acompañados por el profesor Juan Pedroza. El curso está integrado por 14 alumnos y, según contaron sus propios representantes, hasta hace poco estaba dividido en tres grupos. La participación en UPD cambió esa realidad. Los preparativos, el apoyo de sus compañeros y la expectativa por representar al curso hicieron que comenzaran a relacionarse más, incluso entre quienes casi no hablaban. "Ahora somos un solo grupo", resumieron durante el programa.

Los estudiantes también recordaron una de las costumbres que más los identifica: cada cumpleaños de profesores o compañeros se convierte en una verdadera celebración, con globos, comida y un festejo que involucra a todo el curso.

Del otro lado estuvo el equipo naranja de la Escuela Normal Superior Fray Justo Santa María de Oro, de Jáchal. Carla González y Naomi Nievas, de 5° 4ª, representaron a un curso de 16 alumnos acompañado por la profesora Laura Campanello. Para poder participar, viajaron hasta la Capital gracias al apoyo de la empresa Sotour, que colaboró con el traslado. Contaron que la mayoría del grupo se conoció recién en cuarto año y que disfrutan organizar actividades juntos. Entre las anécdotas más recordadas apareció una travesura: durante una hora libre llamaron a sus padres para que los retiraran antes de clases, una decisión que terminó con una sanción para todo el grupo.

En el programa, el enfrentamiento fue muy equilibrado desde el comienzo. En la primera ronda, el equipo azul acertó la pregunta de Arte, mientras que falló en Ciencia y Lengua. El conjunto de Jáchal respondió correctamente Geografía, pero no pudo sumar en Deporte e Historia.

Capital y Jáchal se encontraron en UPD. FOTO HUARPE.

La paridad continuó en el segundo bloque. Los representantes de la Boero acertaron Matemática e Historia, aunque fallaron en Deporte. El equipo naranja respondió correctamente Ciencia y, tras equivocarse inicialmente en Matemática, utilizó su comodín para volver a elegir esa materia y esta vez consiguió el punto.

En el tercer bloque nadie logró sacar diferencias. El equipo azul sumó con Geografía y falló en Ciencia, mientras que el equipo naranja acertó Arte y no pudo resolver Lengua. El empate obligó a recurrir a la pregunta de aproximación, uno de los momentos más tensos del programa.

La consigna fue responder cuál es la distancia oficial de una maratón. El equipo azul respondió 45,37 kilómetros, mientras que el equipo naranja eligió 50 kilómetros. La respuesta correcta era 42,195 kilómetros, por lo que el equipo de la Escuela Boero fue el que quedó más cerca y se llevó la victoria, cerrando una jornada en la que el premio más importante, según sus propios protagonistas, había comenzado mucho antes del resultado final: volver a sentirse un curso unido gracias a UPD.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.