En UPD, Unidos por el Desafío, los participantes no solo ponen a prueba sus conocimientos, sino también sus nervios y su capacidad para desenvolverse frente a las cámaras. En esta edición del programa de GRUPO HUARPE, Morena Grasso se animó a competir sola, mientras que Brisa y Mara Díaz, dos amigas que comparten apellido, pero no tienen parentesco, llegaron juntas con ganas de destacarse. Las tres tenían un objetivo en común: sumar puntos, disfrutar de la experiencia y conseguir el pase a la siguiente instancia del repechaje.

La competencia enfrentó al Colegio Provincial de Santa Lucía Profesora Olga Aubone, de Santa Lucía, representado por Morena Grasso, del equipo azul, y a la Escuela Secundaria Presidente Doctor Arturo Umberto Illia, de Rawson, con Brisa y Mara Díaz, del equipo naranja.

Morena Grasso contra Brisa Díaz y Mara Díaz representando a sus compañeros en UPD. FOTO HUARPE.

La participación de Morena tuvo un mérito especial: su compañero no pudo llegar al estudio y ella decidió afrontar el desafío por su cuenta. Para estar presente, tomó dos colectivos y llegó dispuesta a dar pelea. Una muestra de compromiso que merece su propio aplauso, más allá de los puntos del marcador.

Del otro lado, las chicas Díaz también tenían sus propias aspiraciones. Además de compartir la amistad, disfrutan de las cámaras y sueñan con convertirse en influencers. UPD les ofreció un escenario ideal para demostrar su personalidad, aunque antes debían superar una serie de preguntas y juegos que exigían rapidez, memoria y coordinación.

Un marcador que cambió en el último bloque

La primera parte comenzó con las preguntas de la ruleta. Morena respondió correctamente en Geografía, pero no tuvo la misma suerte en Arte y Matemática. Las chicas Díaz, por su parte, fallaron en Ciencia, Lengua e Historia. Así, el equipo azul tomó la delantera por 1 a 0.

En el segundo bloque llegaron el verdadero o falso y el juego de unir conceptos. Morena eligió Historia y sumó tres puntos; el equipo naranja hizo lo propio con Deportes y también consiguió tres. Luego, el equipo azul acertó en Lengua y agregó otros tres puntos, mientras que las participantes de Rawson sumaron dos en Geografía. El marcador quedó 7 a 5, con ventaja para Santa Lucía.

Pero todavía quedaba lo más intenso. En el tercer bloque, el tutti frutti cambió el panorama: al equipo azul le tocó la letra I y consiguió cuatro puntos, mientras que el naranja aprovechó la letra M para sumar nueve. En la lluvia de preguntas, Morena volvió a mostrar su capacidad de respuesta y obtuvo 11 puntos, frente a los 10 de sus rivales.

Con cada acierto, la definición se volvió más ajustada. La diferencia era mínima y el resultado seguía abierto hasta el cierre del juego.

Finalmente, el equipo naranja se impuso por 25 a 22 y consiguió el pase a la tercera ronda del repechaje. Brisa y Mara Díaz, las amigas que sueñan con ser influencers, siguen en carrera por el gran premio de UPD: el viaje a Bariloche para los egresados de 2027.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.