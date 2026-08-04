La visita de estudiantes de Calingasta a UPD Unidos por el Desafío dejó mucho más que un enfrentamiento por un lugar en la siguiente instancia. Dos cursos de la Escuela Técnica Manuel Savio viajaron más de dos horas hasta la Capital para participar del programa de GRUPO HUARPE y protagonizaron una jornada marcada por el esfuerzo, el compañerismo, la emoción y un final cargado de suspenso.

El duelo enfrentó al 5° 1ª y al 5° 2ª de la institución, acompañados por las profesoras Vanina Romero y Lorena Zárate. El traslado fue posible gracias al aporte de la empresa Los Azules, proyecto de exploración y desarrollo de cobre, que además recibió a los alumnos con gorras, agendas y lapiceras como obsequio de bienvenida antes del inicio de la grabación.

El equipo azul estuvo integrado por Fabricio Anes y Maximiliano Rodríguez, mientras que el equipo naranja estuvo conformado por Adrián Sánchez y Ariel Olivares.

El equipo azul abrió el juego con una respuesta incorrecta en Lengua, aunque logró recuperarse rápidamente al acertar en Geografía y Deporte. Del otro lado, el equipo naranja también tuvo un arranque complicado tras fallar en Ciencia y Matemática, pero encontró aire con una respuesta correcta en Arte.

Los Azules les dio la bienvenida a los estudiantes de la Escuela Técnica Manuel Savio con gorras, agendas y lapiceras, además de colaborar con el traslado de los dos cursos desde Calingasta hasta el estudio de UPD. FOTO HUARPE.

La segunda parte mantuvo la intensidad. El equipo azul sumó puntos importantes en Matemática e Historia utilizando su comodín, aunque volvió a tropezar en Arte. El equipo naranja respondió correctamente en Deporte, pero dejó escapar oportunidades en Lengua y Geografía. Cada respuesta modificaba el escenario y mantenía abierta la definición.

El canto de Maxi emocionó a todo el estudio

Más allá de la competencia, uno de los momentos más recordados del programa llegó cuando Maximiliano Rodríguez, alumno de 5° 1ª, decidió compartir otra de sus pasiones.

El joven interpretó "Un montón de estrellas", de Polo Montañez, y sorprendió a todos con una interpretación que transformó por completo el clima del estudio. Tras finalizar la canción, contó que proviene de una familia de artistas, donde la música forma parte de la vida cotidiana y varios de sus familiares integraron grupos musicales con los que realizaron presentaciones durante años.

Durante esos minutos, el juego quedó en pausa. El estudio guardó silencio para escuchar la voz llegada desde Calingasta y premió la actuación con un cálido aplauso.

Con ese clima todavía presente, la competencia volvió a ponerse en marcha para definir al ganador. En la recta final, un error del equipo azul en Arte le abrió una nueva oportunidad al conjunto naranja, que respondió correctamente una pregunta de Ciencia y estiró la definición hasta la última respuesta.

La clasificación quedó entonces en manos del equipo azul: si acertaba la pregunta final, avanzaba; si fallaba, el equipo naranja tendría una nueva oportunidad. Finalmente, el equipo azul respondió correctamente la consigna de Lengua y selló la victoria.

Con ese acierto, Fabricio Anes y Maximiliano Rodríguez lograron el pase a la segunda ronda de UPD Unidos por el Desafío, dando un paso más hacia el gran objetivo de todos los participantes: seguir en carrera por el viaje a Bariloche junto a Travel Rock.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.