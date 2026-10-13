UPD Unidos por el Desafío de GRUPO HUARPE no solo pone a prueba los conocimientos de estudiantes de quinto año de San Juan que compiten por el viaje a Bariloche. También propone una experiencia que puede continuar fuera del estudio de televisión y llegar hasta las aulas. Así lo contó Eliana Solange Luna, licenciada en Ciencias de la Educación y profesora de Biología, quien acompaña a los alumnos de quinto año, segunda división, de la Escuela Secundaria Provincia de Tucumán.

Desde que se anotaron para participar, la docente observó el entusiasmo de sus estudiantes. Con el paso de los días, esa emoción inicial se convirtió en compromiso y organización. Prepararse para el programa dejó de ser una tarea individual para transformarse en una meta compartida por todo el curso.

Alumnos de la Escuela Provincia de Tucumán 5to 2da en UPD. FOTO HUARPE.

“Estudiar juntos, repasar y organizarse dejó de ser una obligación individual para convertirse en una meta de todo el curso”, explicó Luna, al describir cómo la competencia modificó la manera de prepararse para los desafíos.

Un dicho popular que llegó al aula

La experiencia también dejó una anécdota que terminó convirtiéndose en una actividad escolar. Después de la primera grabación, uno de los estudiantes, Julián, no logró completar un dicho popular. Lejos de quedar como un simple momento del programa, el episodio se trasladó a las clases: durante una semana, todos los alumnos buscaron un dicho para ayudar a su compañero.

La preparación para UPD también se organizó por equipos. Unos estudiantes buscaron preguntas, otros trabajaron con verdadero o falso, trivias y tuti frutti. Además, dedicaron momentos de distintas materias a practicar y hasta visitaron otros cursos en los que Luna daba clases para ganar seguridad antes de volver a competir.

UPD traspasó la pantalla y pasó a las aulas con los alumnos de Provincia de Tucumán 5to 2da. FOTO HUARPE.

Aprender más allá de las respuestas correctas

Para la docente, el juego permite desarrollar habilidades que no siempre se hacen visibles en una evaluación tradicional. El pensamiento crítico bajo presión, la rapidez mental, el liderazgo, la comunicación y la capacidad de apoyarse en los compañeros forman parte de ese aprendizaje.

Luna destacó que la gamificación puede transformar el miedo a equivocarse en un desafío motivador. También señaló que la experiencia fortaleció la empatía, la responsabilidad colectiva y el sentido de pertenencia a la escuela.

“En el aula uno suele ver las individualidades, pero este proceso me permitió ver todo lo contrario”, sostuvo.

La experiencia le permitió descubrir la madurez y el compromiso de sus estudiantes cuando se unen por un objetivo común. Por eso, consideró que propuestas como UPD pueden acercar a docentes y alumnos desde otro lugar y demostrar que aprender no tiene por qué ser una actividad solitaria.

En la competencia, cada respuesta suma puntos. En el aula, el desafío deja otras ganancias: aprender con otros, confiar en lo estudiado y descubrir que el conocimiento también puede disfrutarse.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.