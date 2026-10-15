En UPD Unidos por el Desafío, de GRUPO HUARPE, todo puede pasar: incluso que dos equipos comiencen el programa parados en los atriles equivocados y que el marcador cambie por completo en los últimos minutos. En esta edición, la Colegio Provincial de Santa Lucía Profesor Olga Aubone, de Santa Lucía, y la Escuela Secundaria Juan Mantovani, de Albardón, protagonizaron un enfrentamiento cargado de preguntas, risas y una definición que mantuvo la expectativa hasta el final.

Los representantes de 5° 1ª de Aubone, Juan Ríos y Matías Ávila, integraron el equipo azul, mientras que Lautaro Rojas y Marianela Romero, de 5° 3ª del Mantovani, defendieron el color naranja. Ambos cursos se enfrentaron en la tercera ronda de ganadores, con un objetivo en común: acercarse al viaje de egresados a Bariloche. En juego había un lugar en octavos de final y la posibilidad de seguir compitiendo a través del repechaje.

Juan Ríos y Matías Ávila contra Lautaro Rojas y Marianela Romero. FOTO HUARPE.

Un comienzo al revés y una competencia que cambió de rumbo

Antes de que apareciera la primera pregunta, los equipos protagonizaron el blooper de la jornada: ¡se ubicaron en los atriles equivocados! Por indicación del conductor, tuvieron que intercambiar lugares en tiempo récord. La maniobra incluyó sacarse las corbatas, cambiar de posición y volver a colocárselas con los colores correspondientes. Un pequeño error que regaló uno de los momentos más divertidos del programa.

Superado el contratiempo, comenzó la competencia con las preguntas de la ruleta. El equipo azul acertó en Lengua y Arte, pero falló en Geografía. El naranja sumó respuestas correctas en Deporte y Matemática, aunque no logró resolver Ciencia. Así, el primer bloque terminó con ventaja azul por 3 a 2.

En el segundo tramo llegaron los desafíos de verdadero o falso y unir conceptos. El Aubone sumó dos puntos en Matemática y tres en Historia, mientras que el Mantovani consiguió tres en Arte y uno en Historia. Con estos resultados, el equipo de Santa Lucía amplió su ventaja y quedó arriba por 8 a 6.

El final que dio vuelta el marcador

El tutti frutti cambió el panorama. Con la letra N, el equipo azul consiguió cuatro puntos, mientras que el naranja aprovechó la letra S para sumar ocho y acortar distancias. Después llegó la lluvia de preguntas, una instancia en la que ambos equipos demostraron su capacidad de reacción y obtuvieron nueve puntos cada uno.

La igualdad en ese último desafío no alcanzó para sostener la ventaja inicial del Aubone. La remontada del Mantovani, construida especialmente en el tutti frutti, terminó inclinando la balanza: el marcador final fue de 23 a 20 a favor del equipo naranja.

De esta manera, la Escuela Secundaria Juan Mantovani, de Albardón, se quedó con la victoria y consiguió su pase a los octavos de final. El equipo azul de la Colegio Provincial de Santa Lucía Profesor Olga Aubone continuará su camino en el repechaje, con una nueva oportunidad para seguir en carrera.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.