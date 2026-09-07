El marcador arrancó en contra, el empate llegó en el segundo bloque y la definición quedó para el último tramo. El equipo azul de la Escuela Nivel Secundario Los Berros, de Sarmiento, y el equipo naranja de la Escuela de Comercio Alfonsina Storni, de Caucete, se enfrentaron en una nueva instancia de UPD Unidos por el Desafío, el programa de GRUPO HUARPE que pone a prueba a estudiantes de toda la provincia con el sueño del viaje de egresados.

La jornada comenzó con el desafío de preguntas y ruleta. El equipo azul, integrado por Quimei Ayala y Candela Elizondo, tuvo dificultades en Historia, Deporte y Matemática. Del otro lado, Thiago Carmona y Bianca Moyano respondieron correctamente en Lengua, aunque fallaron en Ciencia y Arte. El primer marcador quedó 0 a 1 a favor del equipo naranja.

Sarmiento y Caucete se enfrentaron en una nueva instancia de UPD. FOTO HUARPE.

Para Candela, que participó por primera vez en UPD, el desafío comenzó con nervios y timidez. Ambas compañeras también contaron que en su curso hay grupos bastante separados y que, aunque comparten el aula, suelen armarse grupitos. La experiencia frente a las cámaras les permitió representar a su escuela y vivir una jornada distinta.

El empate cambió el tablero

En el segundo bloque llegó el juego de Verdadero o Falso. El equipo azul eligió Lengua y sumó 3 puntos, mientras que el naranja optó por Geografía y también consiguió tres. Después, en el desafío de unir conceptos, Los Berros eligió Geografía y volvió a sumar tres puntos. La Escuela de Comercio Alfonsina Storni, en tanto, eligió Historia y obtuvo dos.

Con esos resultados, el marcador quedó 6 a 6. La diferencia inicial había desaparecido y el último bloque se convirtió en el punto de quiebre.

El tercer tramo comenzó con Tutti Frutti. Al equipo azul le tocó la letra A y sumó seis puntos. El naranja recibió la letra M y también consiguió seis. El empate volvió a sostener la tensión, pero todavía quedaba la lluvia de preguntas.

En esa instancia, Los Berros sumó tres puntos y la Escuela de Comercio Alfonsina Storni obtuvo dos. Así, la definición quedó a favor del equipo azul por una diferencia mínima.

El resultado también fue motivo de festejo para los estudiantes de Caucete. Thiago recordó que había celebrado su cumpleaños en el programa y que, al regresar a su casa, el festejo fue todavía mayor. Ambos compañeros contaron que recibieron muchas felicitaciones por haber pasado de ronda.

Finalmente, el equipo azul de Los Berros logró dar vuelta el juego, se impuso 15 a 14 y consiguió el pase a la tercera ronda de ganadores. Una remontada que comenzó con el marcador en contra y terminó con un punto de diferencia.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.