La tercera ronda de ganadores de UPD Unidos por el Desafío de GRUPO HUARPE tuvo un capítulo especial. La Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento, con su 5° Química, se enfrentó a la Escuela Ciudad del Sol, 5° A, en una jornada que comenzó con diferencias mínimas y terminó con una marca inédita para el programa.

Del lado azul estuvieron Juan Manuel Cabanay y Arturo Domínguez, mientras que Francisco Bustos y Benjamín Contreras representaron al equipo naranja de Ciudad del Sol. Con el objetivo de seguir avanzando en la competencia y acercarse a los octavos de final, ambos equipos pusieron a prueba conocimientos, rapidez y estrategia.

Juan Manuel y arturo contra Francisco y Benjamín en UPD. FOTO HUARPE.

El juego comenzó con la ruleta. Industrial respondió correctamente Lengua, Ciencia y Geografía sin opciones y sumó 4 puntos. Ciudad del Sol, por su parte, acertó en Matemática y Deportes, pero no pudo con Historia, por lo que acumuló 3 unidades. El primer marcador quedó 4 a 3 para los azules.

En el segundo bloque llegó el verdadero desafío de precisión. En Verdadero o Falso, Industrial eligió Deportes y sumó 3 puntos, mientras que Ciudad del Sol optó por Arte y consiguió la misma cantidad. Después llegó el juego de unir conceptos: el equipo azul eligió Arte y agregó 3 puntos, mientras que el naranja respondió sobre Ciencia y consiguió 2. Así, Industrial mantuvo la ventaja por 10 a 8.

Una competencia que empezó pareja y terminó con puntaje perfecto

El tercer bloque fue decisivo. En el Tuti Frutti, Industrial recibió la letra C y consiguió 10 puntos, mientras que Ciudad del Sol jugó con la letra I y sumó 4. Pero todavía quedaba el tramo más intenso: la lluvia de preguntas.

Allí, el equipo azul tenía que sostener la ventaja y no dejar puntos en el camino. Respondió correctamente todas las preguntas y alcanzó los 20 puntos, aprovechando además el tiempo de sobra. Ciudad del Sol, en tanto, logró responder correctamente 11 preguntas.

El marcador final fue de 40 a 23. Pero más allá de la diferencia, el resultado tuvo un dato que convirtió a esta jornada en una edición especial de UPD: Industrial no se equivocó en ninguna instancia y alcanzó el puntaje máximo posible.

Así, la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento, 5° Química, consiguió 40 puntos sobre 40, una marca perfecta y la primera de estas características en el programa. Con Juan Manuel Cabanay y Arturo Domínguez como representantes, el equipo azul aseguró su lugar en los octavos de final y quedó un paso más cerca del gran objetivo: llegar a la definición y mantener vivo el sueño de viajar a Bariloche.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.