La primavera llegó a UPD Unidos por el Desafío, de GRUPO HUARPE, con una jornada que tuvo todos los ingredientes: competencia, festejo, magia, jugos naturales y una definición que dejó al primer equipo con su lugar asegurado en los octavos de final. La Escuela Normal Superior Sarmiento 5° 2°, de Capital, y el Colegio Secundario Monseñor Doctor Audino Rodríguez y Olmos 5° B, de Rivadavia, se enfrentaron en una nueva edición de la tercera ronda de ganadores.

Del lado azul estuvieron Juan Ignacio Calisse y Donato Marcotti, representantes de la Escuela Normal Superior Sarmiento. El equipo naranja estuvo integrado por Delfina Gil y Joaquín Grimalt, del Colegio Secundario Monseñor Doctor Audino Rodríguez y Olmos.

Juan, Donato, Delfina y Joaquín estuvieron en UPD. FOTO HUARPE.

El desafío comenzó con las preguntas de la ruleta. El equipo azul acertó geografía y lengua, esta última sin opciones, por lo que consiguió dos puntos, pero no pudo sumar en deportes. El equipo naranja, en cambio, falló matemática, pero respondió correctamente ciencia e historia. Así, el primer marcador quedó 3 a 2 para el equipo azul.

La competencia tuvo además un momento de sorpresa cuando llegó la magia. Donato tomó protagonismo y realizó un truco con una carta elegida por Mari. Después de mezclar el mazo, consiguió que la carta volviera a aparecer. La elegida había sido nada menos que el 5 de corazones de póker. Un pequeño recreo mágico antes de volver a la batalla por los puntos.

Después de la mágia, el juego continuó. En verdadero o falso, el equipo azul eligió arte y sumó dos puntos, mientras que el naranja eligió geografía y consiguió tres. Luego llegó unir conceptos: ciencia le dio tres puntos al azul y deportes otros tres al naranja. El marcador quedó igualado 8 a 8.

El tercer bloque fue decisivo. En Tutti Frutti, el azul obtuvo nueve puntos con la letra G y el naranja consiguió ocho con la D. Pero todavía quedaba la lluvia de preguntas. Allí, el equipo azul sumó 11 puntos y el naranja logró 15.

Con todo sobre la mesa, llegó el momento de conocer quién seguía en carrera. El marcador final quedó 28 a 31, y el Colegio Secundario Monseñor Doctor Audino Rodríguez y Olmos 5° B se convirtió en el primer curso en conseguir el pase a octavos de final.

Ahora, el equipo naranja continúa su camino en UPD con un objetivo cada vez más concreto: seguir avanzando para intentar quedarse con el gran premio, el viaje de egresados a Bariloche junto a Travel Rock. La primavera ya tuvo su primer clasificado.

Jugos naturales para celebrar la Primavera

El festejo por el Día del Estudiante y la llegada de la Primavera también tuvo sabor propio gracias a Dr. Juice, emprendimiento que acompañó la jornada con sus jugos naturales.

Melani contó que el proyecto nació hace seis años junto a su novio y que comenzó como una iniciativa familiar. Con el tiempo, la propuesta pasó por distintas ferias y encontró en las redes sociales otra herramienta para crecer. Actualmente, Dr. Juice está todos los domingos en el Paseo Las Palmeras y se puede contactar a través de sus redes como @dr.juicejugos o por WhatsApp al 2644737249.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.