La investigación por el crimen de Uriel Ríos sumó este viernes un nuevo detenido. Se trata de otro adolescente de 16 años, quien fue localizado y detenido en su domicilio y luego fue llevado ante la jueza María Julia Camus. Durante la audiencia, el menor se negó a declarar y quedó vinculado a la causa que investiga la muerte del joven y el ataque sufrido por su hermano mellizo, Uziel.

Doctora María Julia Camus jueza del caso.

La detención se produjo luego de que surgieran nuevos elementos en la investigación y de que desde la defensa del primer adolescente detenido se sostuviera que su participación habría sido diferente a la que inicialmente se le atribuyó. Ese primer menor se había presentado de manera espontánea ante la Justicia y quedó representado por la doctora María Filomena Noriega.

Según planteó la defensa, el primer adolescente no habría sido quien provocó la herida mortal a Uriel Ríos, aunque sí habría participado en la agresión contra su hermano mellizo. Uziel permaneció internado luego del ataque y se recuperó de las lesiones sufridas durante el enfrentamiento.

La investigación también incorporó el planteo realizado por el abogado Martín Zuleta, quien buscó representar a la familia de Uriel Ríos y había señalado la posible participación de otro adolescente en el episodio. Finalmente, ese segundo menor fue detenido este viernes y, al ser llevado ante la jueza Camus, optó por abstenerse de declarar.

El adolescente quedó representado por el abogado Darío Tarcicio Amaya, quien sostuvo que su defendido no tuvo participación en el hecho investigado.

Mientras avanzan las medidas judiciales, la magistrada cuenta con nuevas imágenes de video que serán analizadas para reconstruir con mayor precisión los momentos en los que se produjeron las peleas. El material será sometido a un análisis detallado con herramientas tecnológicas destinadas a mejorar la visualización de las secuencias y establecer la intervención que tuvo cada uno de los jóvenes que aparecen en las imágenes.

Uriel Ríos, el adoelscente que fue asesinado.

Uno de los principales objetivos de la investigación será determinar quién provocó la herida que terminó con la vida de Uriel. Para ello, también serán relevantes los elementos de prueba que puedan obtenerse del cuchillo que quedó clavado en el cuerpo de la víctima.

Los investigadores intentarán establecer si ese elemento contiene huellas dactilares u otros rastros que permitan identificar a la persona que lo manipuló durante la pelea. Al mismo tiempo, continúa la búsqueda de otro cuchillo que habría sido utilizado durante el enfrentamiento y que todavía no fue encontrado.

Con dos adolescentes de 16 años detenidos, la Justicia Penal de Niñez y Adolescencia deberá determinar el grado de participación que tuvo cada uno en el episodio. También se espera que el hermano del primer menor involucrado comparezca ante la Justicia y aporte su versión sobre lo ocurrido.

Las nuevas imágenes y el resto de las pericias serán claves para reconstruir la secuencia de la pelea y establecer si alguno de los adolescentes tuvo una participación directa en la muerte de Uriel Ríos y en el ataque que sufrió su hermano mellizo.

En paralelo, quedó planteada una discusión sobre la representación de la familia de la víctima dentro del proceso. El abogado Martín Zuleta señaló que no pudo constituirse como abogado querellante debido a las disposiciones de la normativa penal juvenil recientemente implementada en la provincia y a la legislación provisoria sancionada por la Cámara de Diputados.

Según manifestó el abogado a DIARIO HUARPE, analiza la posibilidad de plantear la inconstitucionalidad de esa normativa al considerar que existirían diferencias con las previsiones establecidas por la legislación nacional. Ese planteo podría abrir otra instancia dentro del proceso mientras la investigación continúa centrada en determinar quién fue el responsable de la agresión que provocó la muerte de Uriel.