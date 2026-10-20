Uriel Ríos: realizarán una procesión de antorchas a un mes de su asesinato

A cumplirse un mes de la trágica muerte de Uriel Ríos, de 17 años, su familia, amigos y compañeros convocan a una procesión de antorchas bajo el lema Uriel no se olvida, su luz sigue entre nosotros y nos une. La cita es para este miércoles a las 20 horas en la Parroquia Santa Teresita del Niño Jesús, ubicada en el Barrio Güemes, Rawson, donde se elevará una oración y luego se celebrará una Santa Misa.

El trágico suceso conmocionó a San Juan durante la madrugada del lunes 21 de septiembre de 2026, en el marco de los festejos por el Día de la Primavera y del Estudiante. Uriel Ríos asistió junto a su hermano gemelo a un evento para menores de edad en la localidad de Médano de Oro. A la salida del predio, en inmediaciones de la Quinta Don Pedro, en calle Alfonso XIII entre calles 13 y 14, ambos fueron emboscados por un grupo de jóvenes.

Durante la gresca, cuyos motivos se investigan, los agresores atacaron a los hermanos con armas blancas. Uriel recibió una puñalada letal en el tórax que le provocó una severa hemorragia, mientras que su hermano gemelo también sufrió herida de arma blanca y debió ser hospitalizado de urgencia. Vecinos del lugar intentaron frenar vehículos particulares para trasladarlos al Hospital Federico Cantoni entre desesperados pedidos de ayuda como "Por favor, no lo dejen morir".

En el plano legal, horas después del sangriento ataque, un adolescente de 16 años se presentó en el edificio de Tribunales, ubicado en calle Rivadavia de la capital provincial. El menor acudió acompañado por su abogado defensor, Claudio Rodríguez, y quedó formalmente a disposición de la Justicia de Menores para el avance de las actuaciones judiciales correspondientes.