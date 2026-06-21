Uruguay busca su primera victoria en el Mundial y enfrenta a Cabo Verde

Uruguay afrontará este domingo un compromiso determinante ante Cabo Verde por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026. El encuentro se disputará en el estadio de Miami desde las 19 de Argentina y tendrá un valor especial para ambos seleccionados en la pelea por la clasificación a la próxima ronda.

La selección dirigida por Marcelo Bielsa llega con la necesidad de conseguir una victoria luego del empate 1-1 frente a Arabia Saudita en su presentación. Ese resultado dejó a la Celeste con tareas pendientes y la obligación de mejorar su funcionamiento para no complicar sus aspiraciones en una zona que aparece muy pareja.

Del otro lado estará una de las sorpresas de la Copa del Mundo. Cabo Verde, debutante absoluto en la competencia, logró llamar la atención tras igualar sin goles frente a España. El conjunto africano mostró orden, fortaleza defensiva y tuvo como gran figura al experimentado arquero Vozinha, de 40 años, quien fue clave para sostener el resultado.

El partido comenzará a las 19 en Argentina y podrá seguirse a través de las señales que poseen los derechos de transmisión del Mundial 2026 en el país. La FIFA también ofrece cobertura en tiempo real mediante su centro de partidos y plataformas digitales oficiales.

En cuanto a las posibles formaciones, Uruguay podría alinear a Sergio Rochet; Guillermo Varela, José María Giménez, Ronald Araújo y Mathías Olivera; Manuel Ugarte, Federico Valverde y Rodrigo Bentancur; Facundo Pellistri, Federico Viñas y Maximiliano Araújo.

Por el lado de Cabo Verde, una probable formación sería con Vozinha; Steven Moreira, Logan Costa, Roberto Lopes y Joao Paulo; Deroy Duarte, Kevin Pina y Jamiro Monteiro; Garry Rodrigues, Bebé y Ryan Mendes.

Con los cuatro integrantes del Grupo H todavía muy cerca en la tabla, el resultado de este encuentro puede resultar determinante para definir el rumbo de la clasificación. Uruguay intentará imponer su jerarquía y experiencia, mientras que Cabo Verde buscará seguir alimentando el sueño de convertirse en una de las grandes historias del torneo.