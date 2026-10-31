Uruguay reavivó una histórica polémica con Argentina por el origen de Carlos Gardel. El Gobierno del presidente Yamandú Orsi promulgó la Ley N° 20.536, que establece el 11 de diciembre de cada año como el Día del Natalicio del reconocido cantante de tango, en reconocimiento a documentos oficiales que lo registran como nacido en Tacuarembó, Uruguay, en 1887.

La normativa fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras del Parlamento uruguayo y promulgada el pasado viernes 23 de octubre. La decisión volvió a poner en discusión una de las mayores controversias de la historia cultural rioplatense: el verdadero lugar de nacimiento del Zorzal Criollo.

La nueva ley cuenta con dos artículos. El primero establece el 11 de diciembre como fecha oficial para conmemorar el natalicio del artista, mientras que el segundo declara de interés cultural todas las actividades que se realicen en territorio uruguayo para homenajearlo.

La medida está respaldada por documentación localizada en el Archivo Histórico Diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay. Se trata de un registro consular del 8 de octubre de 1920, en el que el propio Gardel declaró haber nacido el 11 de diciembre de 1887 en el departamento de Tacuarembó.

El documento fue localizado en noviembre de 2025 por investigadores de la Comisión Gardel Rioplatense, quienes sostienen que representa una prueba relevante para establecer la identidad legal del cantante.

La histórica disputa por el nacimiento de Carlos Gardel

La controversia sobre el origen de Gardel lleva casi un siglo y enfrenta principalmente dos versiones. La primera sostiene que nació el 11 de diciembre de 1890 en Toulouse, Francia, y que posteriormente llegó a Buenos Aires junto a su madre, Berthe Gardes.

Esta hipótesis cuenta con documentos franceses de nacimiento y bautismo y es respaldada por numerosos investigadores e historiadores.

La segunda versión, defendida por sectores de Uruguay, asegura que el artista nació en Tacuarembó el 11 de diciembre de 1887. Sus impulsores se apoyan especialmente en el registro consular de 1920 y otros documentos oficiales.

La discusión se profundiza porque el propio cantante brindó declaraciones contradictorias sobre su origen. Mientras que en algunos documentos afirmó ser uruguayo, en otros reconoció haber nacido en Francia.

En 1931, por ejemplo, firmó un documento en el que se identificaba como francés, nacido en Toulouse en 1890 e hijo de Berthe Gardes.

Las críticas desde Argentina por la nueva ley

La decisión de Uruguay generó cuestionamientos desde la Fundación Internacional Carlos Gardel, presidida por Walter Santoro, quien puso en duda que el documento consular sea suficiente para determinar definitivamente el lugar de nacimiento del artista.

Santoro reconoció la autenticidad del registro de 1920, pero advirtió que su contenido debe analizarse dentro del contexto histórico y personal que atravesaba Gardel, quien en aquel momento tenía dificultades con su documentación.

"No corresponde transformar automáticamente su contenido en una conclusión histórica definitiva", sostuvo el titular de la fundación.

Además, consideró que hubiera sido más adecuado declarar el 11 de diciembre como una jornada de homenaje a la trayectoria del cantante, sin establecer una postura oficial sobre su nacimiento.

Por su parte, la Comisión Gardel Rioplatense anunció su intención de presentar la documentación reunida ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para solicitar un pronunciamiento sobre la identidad legal del artista.

Mientras continúa el debate, Argentina mantiene el 11 de diciembre como el Día Nacional del Tango, una fecha que recuerda los nacimientos de Carlos Gardel y del músico Julio De Caro.

De esta manera, a más de 90 años de la muerte del Zorzal Criollo, ocurrida el 24 de junio de 1935 en un accidente aéreo en Medellín, Colombia, su lugar de nacimiento continúa siendo motivo de controversia entre investigadores de ambas orillas del Río de la Plata.