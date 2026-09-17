El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, negó que su gobierno haya recibido una propuesta del Reino Unido para instalar un cable submarino que conecte Montevideo con las Islas Malvinas y calificó la versión como “una noticia falsa”.

La declaración se produjo luego de que trascendiera información sobre un supuesto proyecto de infraestructura de telecomunicaciones que uniría las islas con Uruguay. La versión generó repercusiones en medio de la renovada discusión diplomática en torno al archipiélago.

“Jamás, nunca tuvimos ninguna propuesta, ningún planteo y ninguna consideración porque nunca hubo nada”, afirmó Orsi durante una rueda de prensa.

Qué dijo Orsi sobre el supuesto proyecto

El mandatario uruguayo reconoció que existe una empresa estadounidense que trabaja en un proyecto relacionado con infraestructura de conectividad, pero aclaró que no contempla a las Malvinas como punto de enlace.

“Hay una empresa norteamericana que está trabajando, pero no pensando en Malvinas como punto de enlace”, explicó.

Orsi también pidió cautela frente a la circulación de información sobre el supuesto cable submarino y remarcó que su gobierno no recibió ningún planteo formal para avanzar con una conexión de ese tipo.

El contexto de la polémica

La versión sobre el cable apareció en un momento de mayor actividad diplomática relacionada con las Islas Malvinas. Argentina mantiene su reclamo de soberanía sobre el archipiélago, mientras el Reino Unido administra las islas.

En los últimos días, además, el Gobierno argentino presentó en el Congreso un proyecto para endurecer las sanciones contra empresas y personas que desarrollen actividades vinculadas con la explotación de recursos en las Malvinas y en espacios marítimos argentinos sin autorización nacional.

Frente a este escenario, la posibilidad de una conexión de infraestructura entre las islas y Uruguay generó especial atención, aunque el presidente uruguayo negó que exista una propuesta formal en ese sentido.

Por ahora, según la explicación de Orsi, no existe un proyecto acordado entre Uruguay y el Reino Unido para instalar un cable submarino que conecte Montevideo con las Malvinas. La única iniciativa mencionada por el mandatario corresponde a una empresa estadounidense y, según afirmó, no contempla a las islas como punto de conexión.