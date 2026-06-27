En una etapa muy pareja, un error cambia toda la historia. España le gana 1-0 a Uruguay en Guadalajara con el único gol anotado por Álex Baena a los 41 minutos en una jugada que incluyó un increíble blooper de Muslera. El arquero se dispuso a controlar el intento sobre su costado derecho, pero se le resbaló la pelota en el área chica e ingresó en su arco. En el otro partido de la jornada, Cabo Verde y Arabia Saudita igualan 0-0.

Con estos resultados, los españoles avanzarían como líderes del Grupo H y enfrentarían al segundo del Grupo J (Argelia o Austria) el jueves 2 de julio en Los Angeles, mientras que los caboverdianos se clasificarían como escoltas y jugarían con Argentina el viernes 3 de julio en Miami. Por el momento, uruguayos y saudíes se quedan eliminados.





Desarrollo del Primer Tiempo

Al minuto de empezar el partido apareció el primer error de Bentancur y casi aprovecha España para atacar. El volante central envió un pase al medio que fue interceptado por un rival y la jugada concluyó en un centro desviado por un hombre de la Celeste al córner.

Al poco tiempo, la selección uruguaya no logra afianzarse bien y España le corta los circuitos de juego y asume la iniciativa en México, aunque lo hace sin avances claros sobre el arco de Muslera.

Tras la pausa de hidratación, Federico Valverde recuperó una pelota en campo rival y lanzó un centro bajo hacia el atacante del Al Hilal, quien buscó definir de taco y le erró a la pelota.

En la mitad del primer tiempo, la Celeste juega corto, dificultando el juego a España, cada vez estaba más cerca el combinado de Bielsa para abrir el marcador. El arquero intentó atenazar un centro, pero se chocó con un rival, dejó la pelota viva y le quedó a Canobbio, que enganchó y resolvió con un disparo bloqueado por la defensa española.

Pero a los 41 minutos vino el sorpresivo gol de España, Álex Baena ejecutó un tiro de media vuelta en el área sin potencia, pero el arquero Fernando Muslera se encargó de darle veneno con una mala respuesta: la pelota le rebotó en sus manos e ingresó al arco.

Con este resultado parcial, de 1 a 0, Uruguay se va quedando fuera del torneo.



