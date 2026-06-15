La selección de Uruguay debutará en el Mundial 2026 enfrentando a Arabia Saudita este miércoles a las 19 horas (horario Argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami. El encuentro corresponde a la primera fecha del Grupo H y promete ser un duelo intenso entre la garra charrúa y la velocidad asiática

La Celeste, dirigida por Marcelo Bielsa, llega como una de las favoritas para avanzar a octavos de final en una zona que también integran España y Cabo Verde. Por su parte, Arabia Saudita busca dar la sorpresa y sumar puntos valiosos que le permitan soñar con la clasificación histórica.

Horario y TV: ¿cómo ver Uruguay vs. Arabia Saudita en vivo?

El partido se disputará a las 19:00 horas (hora de Argentina, Uruguay y Chile) y contará con transmisión en vivo a través de las principales señales deportivas. Los detalles de cobertura serán confirmados por cada país, aunque se espera la difusión por canales como TyC Sports, DSports o las plataformas de streaming oficiales de la FIFA.

Estadio: el Hard Rock Stadium de Miami recibe a la Celeste

El escenario del encuentro será el emblemático Hard Rock Stadium de Miami, el mismo que albergó la final de la Copa América Centenario 2016 y es casa de los Miami Dolphins de la NFL. Con una capacidad superior a los 65.000 espectadores, el recinto vestirá sus mejores galas para el debut de dos selecciones con realidades opuestas pero con un mismo objetivo: sumar de a tres.

Formaciones probables para Uruguay vs. Arabia Saudita

Si bien las alineaciones oficiales serán confirmadas una hora antes del partido, los entrenadores manejan probables equipos base para este compromiso inaugural.

Uruguay (probable): Sergio Rochet; Ronald Araújo, José María Giménez, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Giorgian de Arrascaeta; Facundo Pellistri, Darwin Núñez y Maximiliano Araújo.

DT: Marcelo Bielsa.

Arabia Saudita (probable): Nawaf Al-Aqidi; Saud Abdulhamid, Ali Al-Bulaihi, Hassan Tambakti, Yasser Al-Shahrani; Abdulellah Al-Malki, Mohamed Kanno; Salem Al-Dawsari, Feras Al-Brikan, Nasser Al-Dawsari; Saleh Al-Shehri.

DT: Roberto Mancini.

Próximos partidos de Uruguay y Arabia Saudita en el Grupo H

Tras este debut, ambas selecciones definirán su futuro en las dos fechas restantes de la fase de grupos:

Calendario de Uruguay:

vs. Arabia Saudita | 15 de junio | 19h | Hard Rock Stadium, Miami

vs. Cabo Verde | 21 de junio | 19h (hora Argentina) | Sede a confirmar

vs. España | 26 de junio | 21h | Sede a confirmar

Calendario de Arabia Saudita:

vs. Uruguay | 15 de junio | 19h | Hard Rock Stadium, Miami

vs. España | 21 de junio | 13h (hora Argentina) | Sede a confirmar

vs. Cabo Verde | 26 de junio | 21h | Sede a confirmar

El Grupo H se perfila como uno de los más parejos de la primera ronda, con España como cabeza de serie pero con Uruguay acechando y selecciones como Arabia Saudita y Cabo Verde capacitadas para dar el golpe. El debut de la Celeste será el primer termómetro para medir sus aspiraciones mundialistas.