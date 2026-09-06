Uruguay XV derrotó 41-12 a Paraguay en el primer partido de la jornada de cierre del Américas Rugby Championship y terminó el torneo continental en la tercera posición.

El encuentro se disputó antes de la definición entre Argentina XV y Chile XV. Durante el primer tiempo, Paraguay logró mantenerse en partido y llegó a estar en ventaja.

Los guaraníes marcaron dos tries durante esa etapa y consiguieron sostener la diferencia durante buena parte de los primeros 40 minutos. Uruguay, sin embargo, reaccionó sobre el cierre y llegó al descanso con el marcador 12-10.

Cinco tries en el complemento

En la segunda mitad, Uruguay XV logró cambiar completamente el desarrollo del partido. Los Celestes aceleraron y encontraron los espacios para imponerse con claridad.

El seleccionado uruguayo marcó cinco tries durante el complemento y terminó construyendo una goleada por 41-12.

Paraguay dio batalla durante la primera mitad, pero no pudo sostener el ritmo en los segundos 40 minutos y terminó cediendo ante la reacción uruguaya.

El podio

Con este resultado, Uruguay XV cerró su participación en el Américas Rugby Championship en el tercer lugar. El torneo continental reunió en esta edición a Argentina XV, Chile XV, Uruguay XV y Paraguay y volvió a disputarse bajo la organización de Sudamérica Rugby después de la última edición realizada en 2019.