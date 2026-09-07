Un chileno de 55 años quedó nuevamente bajo la lupa de la Justicia argentina después de ser detenido por un frustrado robo a una joyería de Puerto Madryn, en Chubut.

Se trata de Joel Gaspar Muñoz Jofré, quien durante casi tres décadas acumuló causas y condenas en Argentina y utilizó al menos 11 identidades diferentes. En su última detención fue identificado como Juan Domingo Quiroz.

Entre las identidades registradas aparecen diferentes variantes de los apellidos Benítez, Muñoz y Jofré, de acuerdo con los antecedentes citados por BioBioChile.

El intento de robo

El último episodio ocurrió durante la madrugada del 30 de agosto. Según la acusación, Muñoz Jofré y otros dos hombres llegaron en un Fiat Uno blanco hasta las inmediaciones de una joyería de Puerto Madryn.

El grupo habría forzado una puerta lateral para acceder a un pasillo, subió al techo y entró a un comercio contiguo. Desde allí comenzaron a perforar la pared que separaba ambos negocios para intentar llegar hasta la joyería.

Sin embargo, un sensor que detecta movimientos sísmicos activó la alarma y obligó a los sospechosos a escapar.

Las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano siguieron al vehículo, que fue abandonado a unas diez cuadras. La Policía encontró posteriormente a Muñoz Jofré escondido sobre el techo de una vivienda.

También fue detenido Leonardo Javier López, de 33 años. Un tercer involucrado logró escapar y era buscado por las autoridades.

Un largo historial en Argentina

El primer antecedente conocido de Muñoz Jofré data de 1997, por un robo en Bahía Blanca. Posteriormente enfrentó causas relacionadas con tenencia de drogas y distintos robos.

En 2015 recibió una condena de dos años de prisión por un intento de robo agravado por escalamiento. En 2018 volvió a prisión por un hurto frustrado y fue acusado de otro robo.

Uno de sus casos más importantes ocurrió en Concordia en 2019, cuando un grupo realizó un agujero desde un edificio en construcción hasta una casa de compra de oro. Por ese hecho recibió una condena de tres años de prisión efectiva en 2020.

Tras cumplir la pena, fue expulsado hacia Chile el 5 de junio de 2022. Según un expediente judicial citado en los antecedentes, habría regresado ilegalmente a Argentina apenas diez días después.

Ahora, tras la nueva detención, las autoridades esperan que una vez resuelta su situación judicial pueda concretarse otra expulsión hacia Chile.