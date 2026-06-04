Estudiantes beneficiarios del Boleto Escolar Gratuito podrían registrar cobros indebidos al utilizar algunas unidades de la RedTulum debido a una falla vinculada con una actualización técnica del sistema SUBE realizada a nivel nacional.

La situación fue informada por el Ministerio de Gobierno de San Juan, a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte, que explicó que el inconveniente se detectó en determinadas máquinas validadoras luego de una actualización del sistema. Como consecuencia, en algunos casos se está cobrando el pasaje a usuarios que cuentan con tarifas especiales, incluido el beneficio escolar cuyo valor debe ser de $0.

Desde el organismo aclararon que la falla no afecta a toda la red de transporte ni a todas las tarjetas SUBE, sino que se trata de casos puntuales que ya están siendo monitoreados por las áreas técnicas correspondientes.

Según indicaron, el error se originó fuera de la operación local del sistema y está relacionado con cambios implementados a nivel nacional en la plataforma SUBE. Por ese motivo, la corrección dependerá de la finalización de los procesos de actualización que se encuentran en marcha.

Normalización en las próximas horas

La Secretaría de Tránsito y Transporte informó que el funcionamiento habitual del Boleto Escolar Gratuito se irá restableciendo de manera progresiva durante las próximas horas, a medida que las máquinas validadoras completen la actualización correspondiente.

Mientras tanto, las autoridades llevaron tranquilidad a los usuarios y remarcaron que el inconveniente no es generalizado. "Esta situación no se presenta en la totalidad de las máquinas ni en todas las tarjetas SUBE, sino que afecta casos puntuales que ya están siendo monitoreados", señalaron desde el Gobierno provincial.

Finalmente, agradecieron la comprensión de la comunidad ante una situación que calificaron como ajena a la operación local del sistema de transporte público.