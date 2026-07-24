Las demoras y esperas más extensas en las paradas de colectivos generaron reclamos entre los usuarios del transporte público de San Juan. Ante esta situación, el secretario general de UTA San Juan, Marcelo Maldonado, explicó los motivos de la disminución en las frecuencias y confirmó que actualmente las empresas aplican una reducción cercana al 30% de los servicios.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el dirigente gremial señaló que la modificación del esquema operativo fue tomada por el sector empresario y que se está trabajando con horarios similares a los que se utilizan durante los períodos de vacaciones.

"Las frecuencias han sido reducidas por parte del sector empresario. Se está trabajando con lo que serían horarios de vacaciones, cuando no hay clases y demás situaciones", explicó Maldonado.

Según detalló, la Cámara Empresaria del Transporte comunicó que la decisión está vinculada a las dificultades económicas que atraviesan las empresas por supuestas deudas del Estado provincial.

"Esta decisión la toma la Cámara Empresaria ante importantes deudas que mantiene el Estado con ellos. Es lo que nos han manifestado, y esto hace que ellos deban tomar esta decisión para racionar el combustible y de esa manera poder seguir prestando el servicio y no cortarlo totalmente", indicó.

Una reducción similar a los horarios de vacaciones

Maldonado explicó que el esquema aplicado actualmente replica el funcionamiento habitual de los períodos de menor demanda.

"Para los que no entienden, es como el horario de vacaciones el que están manteniendo", sostuvo. "Se reduce aproximadamente un 30% de los servicios en cada línea cuando hay vacaciones. Esto se está aplicando en una época en que no tenemos vacaciones", afirmó.

El titular de UTA San Juan advirtió que esta situación tiene un impacto directo tanto en los usuarios como en los trabajadores del transporte, ya que el esquema fue pensado para momentos en los que baja la cantidad de pasajeros por el receso escolar y laboral.

Reclamos por las condiciones laborales de los choferes

Además de afectar a los pasajeros, Maldonado señaló que la reducción de unidades genera inconvenientes para los choferes, principalmente por la falta de tiempos adecuados de descanso durante las jornadas laborales.

"Con las clases normales y todo eso, están las ocho horas prácticamente sin poder hacer los descansos en los paraderos, no poder bajarse en ocho horas al baño", explicó.

El dirigente gremial indicó que UTA ya planteó esta problemática ante la Cámara Empresaria y reclamó que se ajusten los horarios para garantizar los descansos correspondientes.

"Más allá de que es una decisión empresaria y que nosotros nada tenemos que ver con esa decisión, deberán en forma urgente adecuar los horarios para que los trabajadores puedan tener los descansos pertinentes entre vuelta y vuelta", expresó.

Qué dicen las empresas sobre los salarios

Consultado sobre si esta reducción podría afectar el pago de salarios, Maldonado aseguró que la Cámara Empresaria manifestó que los sueldos no están en riesgo.

"La Cámara ha manifestado que bajo ningún punto de vista eso va a suceder, que los salarios no están en peligro", señaló.

Sin embargo, aclaró que existe preocupación por la continuidad de la reducción de unidades y por las consecuencias que pueda generar si la situación se prolonga.

El conflicto por las deudas

Maldonado indicó que, según lo expresado por la Cámara Empresaria, las deudas del Estado provincial estarían relacionadas principalmente con el transporte escolar, docentes gratuitos y la compensación tarifaria.

"Ellos manifiestan que tienen deudas importantes, principalmente con los boletos escolares y los docentes gratuitos, y también con la compensación tarifaria, es decir, la diferencia entre lo que vale y debería valer el pasaje", explicó.

Finalmente, sostuvo que la resolución del conflicto dependerá de las gestiones entre las empresas y el Gobierno provincial para normalizar las frecuencias del transporte público.

Transporte inició un monitoreo

Ante el incremento de los reclamos, la Secretaría de Tránsito y Transporte comenzó este viernes a realizar un monitoreo del servicio para determinar si efectivamente existen inconvenientes en la prestación.

Según pudo averiguar este medio, el organismo provincial buscó verificar el funcionamiento de las líneas y evaluar las denuncias realizadas por los usuarios antes de definir si corresponde adoptar medidas y solicitar explicaciones a las empresas prestatarias.

Por el momento, las autoridades no expresaron qué sucederá con las empresas de transporte y si normalizarán el servicio.