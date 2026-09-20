La situación laboral de los trabajadores de hotelería y gastronomía de Veladero volvió a generar un reclamo sindical. Uthgra Seccional San Juan mantuvo una reunión con directivos de JSC Soluciones Integrales y representantes de Barrick para plantear diferencias que, según el gremio, existirían en la liquidación de los francos compensatorios correspondientes a jornadas trabajadas durante temporales en la cordillera.

El encuentro se produjo luego de que el sindicato planteara que el régimen de trabajo aplicado en Veladero contempla una relación de un día de trabajo por uno de descanso, conocida como jornada 1x1 y que puede extenderse hasta 14 días de trabajo por 14 de descanso. El Convenio Colectivo de Trabajo 401/05 contempla ese esquema para determinados contratos del sector, con una excepción para casos de fuerza mayor no imputable al empleador.

Según Uthgra, cuando por razones de servicio o por un temporal la empresa no otorga el franco compensatorio, ese día no debería ser liquidado como una jornada normal. El gremio sostiene que corresponde aplicar un recargo del 100%, es decir, abonarlo al 200%.

“Si la empresa, por razones de servicio o por temporal no nos da ese franco, no lo puede pagar como un día normal. Debe pagarlo con un recargo del 100%. Es decir, al 200%”, señaló el sindicato en un comunicado.

Qué acordaron las empresas

El reclamo fue analizado en la reunión que Uthgra mantuvo con representantes de JSC y Barrick. De acuerdo con el comunicado sindical, la operadora minera se comprometió a revisar de manera integral la modalidad de liquidación utilizada por JSC para los días de franco correspondientes a los temporales.

JSC, por su parte, se comprometió a entregar a la Seccional San Juan y a la Subsecretaría de Trabajo documentación laboral correspondiente al período comprendido entre mayo y agosto de 2026.

El material incluiría los libros de sueldo, recibos firmados por los trabajadores y planillas de asistencia. El objetivo planteado por el gremio es utilizar esa documentación para revisar las liquidaciones trabajador por trabajador.

El compromiso implica que el reclamo todavía no tiene una definición final sobre eventuales diferencias salariales. La revisión deberá determinar si las jornadas cuestionadas fueron liquidadas de acuerdo con el esquema que, según Uthgra, corresponde aplicar.

El cambio de Aramark a JSC

El conflicto se produce meses después del cambio de la empresa que presta el servicio de gastronomía y hotelería en Veladero. En febrero, Barrick adjudicó una nueva licitación a JSC Soluciones Integrales, que reemplazó a Aramark después de más de 15 años al frente del servicio. El traspaso comenzó a concretarse a fines de marzo y JSC asumió la prestación desde abril.

El cambio involucró a más de 150 trabajadores. Antes de la asunción de JSC, la continuidad laboral había generado negociaciones entre la empresa saliente, la nueva prestadora y Uthgra. JSC informó entonces que estimaba conservar al 75% del personal.