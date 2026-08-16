La Unión Vecinal de Trinidad escribió este domingo una nueva página dorada en su historia. El equipo Senior Femenino venció por 5 a 3 a Concepción Patín Club y se consagró campeón argentino de hockey sobre patines, coronando una semana inolvidable para el Comunitario.

Las Comunitarias lograron una copa que venían buscando desde hacía tiempo y desataron el festejo de toda la familia de UVT. El triunfo ante el conjunto Azul significó mucho más que un campeonato: fue la recompensa a años de trabajo, sacrificio y perseverancia.

La consagración femenina llegó apenas una semana después de otra enorme alegría para la institución de Trinidad. El Senior Masculino había derrotado por 6 a 2 a Centro Valenciano para quedarse con el Campeonato Argentino de Clubes y volver a lo más alto del hockey nacional después de 29 años.

De esta manera, UVT consiguió un logro extraordinario: en apenas una semana se consagró campeón argentino Senior tanto en la rama masculina como en la femenina.

El histórico 2026 también refleja el trabajo que el club realiza desde sus divisiones inferiores y que permite sostener una identidad a través de distintas generaciones. Juveniles, mayores, hombres y mujeres forman parte de una estructura que volvió a colocar al Comunitario entre los grandes protagonistas del hockey sobre patines argentino.

Detrás de las dos copas aparecen también las familias, entrenadores, dirigentes e hinchas que acompañan diariamente a los equipos y forman parte del crecimiento de la institución.

Este domingo fue el turno de las Comunitarias. Hubo lágrimas, abrazos y desahogo después de alcanzar uno de los grandes objetivos que perseguía el plantel.

Dos campeonatos argentinos Senior en una semana y un 2026 que ya tiene un lugar asegurado entre los años más importantes de la historia de la Unión Vecinal de Trinidad.

El Comunitario lo hizo otra vez. Y esta vez, por duplicado.