¿Va con Chimaev? Jared Cannonier deja las cosas claras en UFC

Luego de una victoria contundente sobre Marvin Vettori, Jared Cannonier envió un contundente mensaje a UFC. El espectacular peleador de los Peso Mediano de la empresa líder en el mundo de las MMA cree que merece una oportunidad por el título de la división, por lo que no le teme a ningún contrincante. De hecho, periodistas le consultaron sobre la oportunidad de medirse con Khamzat Chimaev, situación que no descartó.

"Estoy tratando de llegar al título. No estoy peleando solo para tratar de entretenerlos. Sé que ustedes quieren verlo. Será una buena pelea. Si esa pelea me da la oportunidad por el título, entonces sí. Pero no estoy mirando hacia atrás. Acabo de vencer al No. 3. Estoy mirando al campeón. La forma en que veo que va el futuro inmediato es que Robert va a pelear contra Dricus, sé que Israel quiere pelear con Dricus tanto, pero me siento con mi desempeño", partió diciendo Cannonier tras la pelea.

Además, Jared resaltó: "Realmente no me preocupo por lo que puede o no ser. Solo voy a concentrarme en la próxima pelea. Voy a volver al gimnasio y volver a mejorar, volver a mejorar mis habilidades. ¿Esa pelea me da una oportunidad por el título? ¿Crees que sí? No sé. Ni siquiera está clasificado en el peso mediano, ¿verdad? Cannonier dijo cuando se le preguntó acerca de enfrentar a Chimaev. Sé que es popular. Todo el mundo quiere verlo hacer lo suyo y cosas así".

Cannonier quiere la corona

"Si me llamaran y me dijeran: 'Oye, ¿Khamzat para el combate de contendientes?' Eso es un sí. Estoy tratando de llegar al título. No solo estoy luchando para entretenerlos. Sé que ustedes quieren verlo. Sé que sería una buena pelea. Si eso me da la oportunidad por el título, sí. Acabo de vencer al No. 3. No estoy mirando hacia atrás, estoy mirando hacia adelante. Estoy mirando al campeón. Entonces, si Dana White y Hunter Campbell y ellos dicen: 'Él está entre tú y el campeón', eso es algo de lo que podemos hablar", afirmó el estadounidense.

Para cerrar, Jared Cannonier informó: "Pero si estás diciendo, '¿Lucharías contra Khamzat y le darías la bienvenida a la división?' Estoy como, ¿eso me lleva al título? Esa es la pregunta que tengo para ti. Sí, hombre, nos pagan por esos momentos. Estoy más que feliz de aprovechar esa oportunidad, me pagan incluso si no peleo. Todavía te pagan un poco, así que estoy feliz con eso. Y no me importaría un viaje a Sydney. Nunca antes había estado en Australia, siempre quise ir".