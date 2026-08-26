Un impactante video muestra cómo comenzó el escape de gas que terminó con la muerte de dos trabajadores en Vaca Muerta. Las imágenes fueron registradas por un testigo y permiten observar el momento en que una enorme nube blanca se desprendió de una planta separadora ubicada en el bloque Rincón del Mangrullo, cerca de Añelo, Neuquén.

El accidente ocurrió este martes en un área operada por YPF. De acuerdo con las primeras informaciones, el incidente se habría producido cuando un caño de 12 pulgadas reventó dentro de la instalación.

En el video se observa cómo, de manera repentina, una espesa nube blanca sale disparada desde el sector donde se encontraban los trabajadores. La fuga generó una situación de extrema peligrosidad y activó el operativo de emergencia en el yacimiento.

Además, según las primeras versiones, un fragmento de metal se desprendió de la planta separadora y alcanzó directamente a Jonathan Meliqueo, uno de los trabajadores que se encontraba realizando tareas en el lugar. El hombre murió como consecuencia del impacto.

El segundo operario, Cristian Latorre, también resultó gravemente herido. Fue evacuado de urgencia por vía aérea para recibir atención médica, pero posteriormente YPF confirmó su fallecimiento.

La empresa comunicó que lamentaba informar la muerte del segundo trabajador y señaló que las circunstancias del accidente se encuentran bajo investigación. También indicó que se puso en contacto con las familias de las víctimas para brindarles acompañamiento.

Qué muestra el video

La grabación permite dimensionar la magnitud del escape. En pocos segundos, el sector queda cubierto por una densa nube que se expande desde la instalación, mientras los trabajadores se encuentran en medio de la emergencia.

Las imágenes fueron difundidas por LM Neuquén y se convirtieron en uno de los principales registros del accidente ocurrido en el yacimiento.

Hasta el momento, las autoridades y la empresa continúan investigando qué provocó exactamente la rotura del caño y cómo se desencadenó la secuencia que terminó con las dos muertes.

Según las primeras informaciones, los trabajadores eran supervisores de YPF y no pertenecían al personal bajo convenio, de acuerdo con voceros del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa.

El área fue asegurada y la situación quedó controlada luego del operativo de emergencia. Ahora, la investigación deberá determinar las causas de la falla y establecer las condiciones en las que se produjo el accidente que terminó con la vida de Meliqueo y Latorre.