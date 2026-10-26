El gas proveniente de Vaca Muerta podrá abastecer con mayor capacidad a 25 localidades de Chubut, Río Negro y Neuquén tras completarse una obra de más de US$40 millones. La repotenciación del Sistema Cordillerano-Patagónico permitirá sumar hasta 12.500 nuevos usuarios después de años de restricciones para habilitar conexiones.

La puesta en marcha de la Planta Compresora Holdich, en Chubut, completó el proyecto y permitió vincular el sistema con el Gasoducto General San Martín. Esa conexión abre el acceso a distintas cuencas productoras del país, incluida Vaca Muerta, y reduce la dependencia de un yacimiento maduro cercano a Comodoro Rivadavia.

La capacidad del sistema aumentó en 300.000 m³ diarios y podrá alcanzar los 3,1 millones de m³ por día durante los momentos de mayor demanda invernal.

El impacto ya comenzó a reflejarse en los hogares: de las 12.500 nuevas factibilidades habilitadas, 4.420 usuarios ya consiguieron incorporarse a la red.

Bariloche, Esquel y San Martín de los Andes podrán sumar usuarios

El Sistema Cordillerano-Patagónico abastece a localidades como Bariloche, Esquel, Villa La Angostura y San Martín de los Andes, además de otras ciudades de las tres provincias.

Desde 2022, la saturación de la infraestructura había obligado a restringir nuevas conexiones para garantizar el suministro de quienes ya contaban con el servicio.

La ampliación busca revertir ese escenario y acompañar también el crecimiento de comercios, industrias, escuelas, hospitales y desarrollos habitacionales.

Una obra que había comenzado en 2017

El proyecto original fue licitado por el Estado nacional en 2017. Parte de las cañerías quedó terminada en 2019, pero las plantas compresoras necesarias para ampliar efectivamente la capacidad no llegaron a completarse.

La solución definitiva incluyó cuatro intervenciones: una nueva planta en Alto Río Senguer, la ampliación de Gobernador Costa, la construcción de Holdich y la interconexión con el Gasoducto General San Martín.

Las obras fueron retomadas con participación de Camuzzi, los gobiernos provinciales y entidades financieras de Chubut y Neuquén.

Vaca Muerta amplía su impacto energético

La conexión con el sistema troncal permite que el gas no convencional producido en Vaca Muerta tenga una nueva vía para llegar a la región cordillerana.

El cambio resulta especialmente relevante en localidades donde las bajas temperaturas generan una elevada demanda durante el invierno y donde miles de familias todavía recurren a alternativas como la leña.

Con la infraestructura terminada, el sistema recuperó margen para incorporar usuarios y quedó preparado para acompañar el crecimiento de una región que permaneció durante años limitada por la falta de capacidad de transporte.