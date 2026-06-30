Chimbas presentó su programación para las vacaciones de invierno. La propuesta se estructura en tres ejes principales: la divulgación científica a través del Observatorio Astronómico Félix Aguilar (OAFA), el turismo religioso vinculado a las devociones populares y la creciente oferta de cerveza artesanal local. Las actividades requieren reserva previa en la mayoría de los casos y se suman a la grilla provincial de más de 300 propuestas disponibles en el sitio oficial sanjuan.tur.ar.

Ciencia y astronomía en el Observatorio Félix Aguilar

El Observatorio Astronómico Félix Aguilar (OAFA), ubicado en Av. Benavídez 8175 Oeste, constituye el principal atractivo científico del departamento. Durante el receso invernal, el observatorio ofrece visitas guiadas que incluyen una introducción a la historia de la institución, explicaciones sobre los fenómenos astronómicos y observación por telescopio.

La actividad está orientada a todo público y es especialmente recomendada para familias con niños. Para participar, es obligatorio realizar una reserva previa a través del número de WhatsApp +54 264 5175216. El observatorio establece un cupo mínimo de 10 personas para dar inicio a cada recorrido, por lo que se recomienda a los interesados formar grupos o consultar por las fechas disponibles.

Desde la organización, se sugiere a los asistentes concurrir con calzado cerrado y repelente de insectos, debido a las características del entorno y la permanencia al aire libre durante parte de la actividad.

Turismo de fe en el Santuario El Carrerito

Chimbas forma parte del Circuito de Devociones Populares de San Juan, una red de espacios religiosos que convocan a fieles y turistas interesados en el patrimonio espiritual de la provincia. El Santuario El Carrerito, ubicado en la intersección de calles Salta y Saavedra, es el punto central de esta oferta en el departamento.

El santuario recibe visitantes en dos franjas horarias semanales: los lunes de 17:30 a 21:00 y los sábados de 10:00 a 13:00. Para quienes prefieren recorridos independientes, el circuito cuenta con una audioguía disponible, que permite realizar una visita autoguiada con información sobre la historia, las tradiciones y el significado de cada espacio.

El Santuario El Carrerito se suma a otros puntos de devoción de la provincia, consolidando a Chimbas como un destino de turismo religioso dentro del área metropolitana.

Ruta de la Cerveza Artesanal: Umbral Cerveza Artesanal

El departamento de Chimbas integra la Ruta Provincial de la Cerveza Artesanal a través del bar y taproom Umbral Cerveza Artesanal, ubicado en Calle Neuquén S/N, esquina Mendoza Norte, frente al Correo Argentino.

El espacio ofrece una propuesta gastronómica centrada en cervezas de producción local, con variedades que incluyen estilos rubios, rojos, negros y especiales. Los visitantes pueden degustar las distintas líneas de la marca y conocer el proceso de elaboración artesanal.

Dado que los horarios de atención pueden variar, se recomienda a los interesados consultar disponibilidad al teléfono +54 9 264 4713933 antes de concurrir.

Promociones y acceso a la grilla provincial

Los turistas que pernocten en la provincia pueden acceder a la "Promo Mundial", una iniciativa del sector privado que ofrece beneficios en alojamiento y gastronomía. Los hoteles adheridos disponen de promociones como 7 noches al precio de 5 o 5 noches al precio de 4, según el establecimiento, y un descuento adicional del 15 % en restaurantes participantes.

La totalidad de las actividades programadas en la provincia para el receso invernal —que superan las 300 propuestas— se encuentra disponible en el sitio web oficial sanjuan.tur.ar, donde los usuarios pueden consultar fechas, horarios, costos y requisitos de cada evento.