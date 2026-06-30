Vacaciones de invierno en Iglesia : Cuesta del Viento, capillas históricas y turismo rural

Iglesia, ubicado al noroeste de la provincia de San Juan, ofrece una de las propuestas turísticas más equilibradas para el receso invernal. La agenda combina la práctica de deportes náuticos y de viento en el Dique Cuesta del Viento —uno de los escenarios más reconocidos de la provincia para estas actividades— con recorridos por capillas declaradas Monumento Histórico Nacional, festivales de arte itinerantes, cine móvil gratuito y experiencias de turismo rural vinculadas a la producción apícola y cervecera. Las actividades se distribuyen en las localidades de Rodeo, Tudcum, Villa Iglesia, Angualasto, Las Flores y Malimán.

Adrenalina en el Dique Cuesta del Viento

El Dique Cuesta del Viento constituye el escenario principal para el turismo de aventura y los deportes de viento en la provincia. Su ubicación en la Cordillera de los Andes genera condiciones óptimas para la práctica de disciplinas náuticas impulsadas por el viento.

Deportes de viento

Escuelas habilitadas ofrecen clases teóricas y prácticas de:

Wingfoil

Windsurf

Kitesurf

Entre las escuelas disponibles se encuentran Lucas Marc Winschool, Puerto de Palos y Kite School San Juan. Las clases están adaptadas a distintos niveles, desde principiantes hasta avanzados, y se recomienda realizar reserva previa con los instructores.

Navegación en kayak

Durante las mañanas, cuando el viento es calmo, se ofrece alquiler de kayaks para recorrer el dique en un entorno de tranquilidad y contacto con la naturaleza. La actividad es apta para toda la familia y no requiere experiencia previa.

Excursiones 4x4

Para explorar los rincones más profundos de la precordillera, se organizan salidas guiadas en vehículos 4x4 hacia:

Bauchaceta

Tocota

Colangüil

Estas excursiones permiten acceder a paisajes de alta montaña, comunidades rurales y formaciones geológicas de interés.

Turismo de fe: el Camino de los Templos

Iglesia atesora algunas de las capillas más antiguas y bellas de la provincia de San Juan, muchas de ellas declaradas Monumentos Históricos Nacionales o Provinciales. Estas construcciones religiosas, sumergidas en la mística del aire andino, constituyen un circuito de turismo de fe y patrimonio.

Capilla de Achango

Declarada Monumento Histórico Nacional, la Capilla de Achango es una joya arquitectónica construida por los jesuitas con muros de adobe y alfombras bordadas a mano. Permanece abierta para visitas todos los días de 10:00 a 15:00 horas.

Parroquia Santo Domingo de Guzmán

Ubicada en Rodeo, esta parroquia es Monumento Histórico Provincial y data del año 1835. Alberga una imagen del patrono traída desde Chile hace más de un siglo, lo que le otorga un valor histórico y religioso significativo.

Ruta de las Capillas

El circuito de templos del departamento incluye:

Capilla de Santa Lucía en Colola

Capilla de Nuestra Señora de Andacollo en Angualasto, que conserva una virgen de pelo natural

Capilla de San Antonio de Padua en Malimán, considerada una de las capillas más altas del mundo por su altitud

Actividades para la familia y cultura itinerante

El departamento diseñó una agenda rotativa para que cada localidad tenga su día de celebración durante el receso invernal.

Festivales de arte y diversión

Espectáculos de clown, malabares, títeres y magia recorrerán las distintas localidades según el siguiente cronograma:

Fecha Localidad 5 de julio Villa Iglesia 6 de julio Angualasto 7 de julio Rodeo 8 de julio Las Flores 9 de julio Tudcum

Cine móvil

Jornadas gratuitas de cine familiar recorrerán clubes y salones de las localidades entre el 12 y el 17 de julio. Las sedes incluyen:

Las Flores

Tudcum

Bella Vista

Angualasto

Rodeo

Villa Iglesia

Caminatas por la naturaleza

Se ofrecen circuitos guiados para descubrir paisajes naturales del departamento:

"Templos del Viento" en Rodeo

"Bosquecito Encantado" en Maipirinqui

"Volcancito de Barro" en Las Flores

Turismo rural y sabores locales

Cicloturismo en Tudcum

Paseos en bicicleta para conocer las historias, leyendas y la arquitectura del pueblo. Los recorridos incluyen visitas a tejedoras y productores locales, con opción de compra directa de artesanías y productos regionales.

Apiturismo

Una experiencia única en Tudcum para conocer la vida y el trabajo de las abejas de altura. La actividad incluye una visita guiada a los colmenares y una degustación de mieles producidas en la zona.

Cerveza artesanal

En Rodeo se encuentra "La Cautiva" , un bar y fábrica de cerveza artesanal propia que ofrece gastronomía local. Abre de martes a sábados y permite a los visitantes conocer el proceso de elaboración de las cervezas.

Finca El Martillo

En Rodeo, la Finca El Martillo ofrece recorridos por sus paisajes y huertas, además de un restaurante de campo abierto al mediodía. Los visitantes pueden degustar platos elaborados con productos de la finca.

Recomendaciones para el turista

La mayoría de las actividades de aventura —como wingfoil, windsurf, kitesurf y excursiones 4x4— requieren reserva previa con los instructores y operadores turísticos. Se recomienda a los interesados contactar a los prestadores con antelación para confirmar disponibilidad, horarios y costos.

La grilla completa de actividades del departamento de Iglesia y el resto de la provincia se encuentra disponible en el sitio web oficial sanjuan.tur.ar.