Vacaciones de invierno en Jáchal: patrimonio histórico, paisajes multicolores y gastronomía tradicional

Jáchal, ubicado al norte de la provincia de San Juan, ofrece una propuesta turística para el receso invernal que combina historia, fe, naturaleza y gastronomía. La agenda incluye la visita al Santuario Arquidiocesano San José, declarado Monumento Histórico Nacional, el recorrido por los molinos harineros que narran la historia productiva de la región, caminatas por paisajes montañosos multicolores y noches de peña con música y sabores tradicionales. Las actividades se distribuyen en la villa cabecera y las localidades de Huaco, Niquivil, San Roque y La Falda.

Fe y patrimonio histórico

Santuario Arquidiocesano San José

El Santuario Arquidiocesano San José es el principal atractivo histórico y religioso del departamento. Declarado Monumento Histórico Nacional, el templo alberga al famoso Cristo Negro o Cristo Doliente, una figura de gran importancia religiosa que convoca a fieles y turistas durante todo el año.

El santuario ofrece visitas guiadas de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas. En el interior del templo se encuentra el Memorial del Santuario, un espacio que funciona como museo donde se exhiben reliquias históricas de la iglesia y objetos de devoción popular.

Museo Arqueológico Prieto

El Museo Arqueológico Prieto posee una valiosa colección de cerámica y piezas de arte rupestre de las culturas que habitaron la región. Atiende de lunes a lunes de 10:00 a 12:30 y de 15:00 a 18:00 horas.

Ruta de los Molinos Harineros

La Ruta de los Molinos Harineros constituye uno de los recorridos culturales más importantes de la provincia de San Juan. El circuito muestra la historia productiva del departamento a través de dos molinos que aún conservan su estructura original.

Molino del Alto o de García

Ubicado a 10 kilómetros al norte de la villa cabecera de Jáchal, el Molino del Alto —también conocido como Molino de García— es una construcción histórica que permitió el desarrollo de la actividad molinera en la región.

Molino Dojorti

Situado en la localidad de Huaco, a 44 kilómetros de Jáchal, el Molino Dojorti completa el circuito de los molinos harineros.

Ambos molinos están abiertos al público de lunes a domingo, de 9:00 a 12:30 y de 15:00 a 18:00 horas.

Paisajes y miradores

Mirador de la Cuesta de Huaco

El Mirador de la Cuesta de Huaco es un balcón natural ubicado sobre la Ruta Provincial 491 que ofrece vistas impresionantes del Valle de Huaco y las sierras circundantes. Es un punto de parada obligatorio para los viajeros que recorren el departamento.

Área Natural Protegida La Ciénaga

El Área Natural Protegida La Ciénaga constituye un entorno de paisajes montañosos multicolores, ideal para la práctica de trekking y senderismo. Se ofrecen recorridos guiados como la excursión al "Nido de Cóndores" , que requiere reserva previa debido a la capacidad limitada.

Otros sitios naturales

El departamento cuenta con otros atractivos naturales de interés:

El Bañito del Río Jáchal en Niquivil

Agua Negra en San Roque

Dique Los Cauquenes en La Falda

Garganta del Río Jáchal, un imponente cañón natural

Experiencias rurales y gastronomía

Camping Granja El Tata

Ubicado en Huaco, el Camping Granja El Tata es un espacio ideal para familias. Ofrece:

Recorridos por la granja

Alimentación de animales

Cabalgatas

Paseos en pony y burro

Venta de productos regionales

Noches de Peña

Durante los viernes y sábados de las vacaciones, los restaurantes locales ofrecen noches de peña con música en vivo, sabores tradicionales y ambiente climatizado. Las actividades comienzan a partir de las 22:00 horas.

Cervecería Taykora

Ubicada en Florida 228 de la villa cabecera, la Cervecería Taykora ofrece cervezas de elaboración propia y gastronomía temática valenciana. Abre todos los días a partir de las 21:00 horas.

Devociones populares: Santuario del Gaucho Chambón

Los visitantes pueden acercarse al Santuario del "Gaucho Chambón" (Pedro Pablo Selán) ubicado en el cementerio de Huaco. El sitio permanece abierto durante los horarios de apertura del cementerio y constituye un punto de devoción popular con fuerte arraigo en la comunidad.

Información para el turista

La oficina de turismo de Jáchal se encuentra disponible para consultas al teléfono 264 5047293.

Se recomienda a los visitantes:

Realizar reserva previa para las visitas guiadas al Santuario San José y los recorridos en el Área Natural Protegida La Ciénaga.

Consultar horarios específicos de los molinos y museos antes de concurrir.

Llevar calzado adecuado y abrigo para las actividades al aire libre.

La grilla completa de actividades del departamento de Jáchal y el resto de la provincia se encuentra disponible en el sitio web oficial sanjuan.tur.ar.