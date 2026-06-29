Vacaciones de invierno en San Juan: habrá actividades en Ischigualasto, Punta Negra y la Difunta Correa

San Juan se prepara para recibir a turistas durante las próximas vacaciones de invierno con una agenda que buscará combinar atractivos naturales, propuestas culturales y experiencias en distintos puntos de la provincia. Así lo confirmó el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, quien aseguró que el objetivo es generar actividades para quienes visiten los principales destinos sanjuaninos.

El funcionario explicó que se trabaja para ofrecer propuestas en lugares de alta convocatoria turística como la Difunta Correa, Punta Negra, el Carrascal e Ischigualasto, con actividades que permitan que los visitantes no solo recorran los destinos, sino que también puedan vivir experiencias durante su estadía.

“Tratamos de generar actividades y experiencias a los visitantes que vengan a San Juan”, señaló el ministro, y destacó la articulación entre el Gobierno provincial, los municipios y los prestadores turísticos para ampliar la oferta durante la temporada.

Vacaciones escalonadas y expectativa turística

Uno de los puntos que genera expectativa es el calendario diferenciado de vacaciones de invierno entre las provincias. Según explicó, San Juan tendrá dos semanas de receso, pero otros distritos como Buenos Aires contarán con fechas diferentes, lo que podría extender el movimiento turístico durante aproximadamente un mes.

El ministro señaló que todavía no cuentan con cifras definitivas de reservas, pero remarcó que el comportamiento del turismo cambió en los últimos años y que las reservas anticipadas ya no son el único indicador para medir la llegada de visitantes.

“Muchas veces tenemos reservas bajas y después estamos llenos de gente que nos visita”, explicó.

Como referencia del crecimiento del movimiento turístico, mencionó el incremento en la llegada de pasajeros por vía aérea. Indicó que algunos vuelos que antes operaban con aviones de menor capacidad ahora utilizan aeronaves con mayor cantidad de plazas, reflejando una mayor demanda.

Cultura y turismo como ejes de la temporada

Dentro de la agenda cultural, el ministro destacó la realización de la cuarta edición de la Bienal Nacional de Dibujo, un evento que busca posicionar a San Juan como un polo cultural a nivel nacional.

La edición anterior contó con la participación de artistas de 22 provincias, y este año volverá a desarrollarse con la participación del Museo de Bellas Artes Franklin Rawson y sectores privados vinculados a la actividad minera.

Según explicó, la propuesta forma parte del objetivo de fortalecer la cultura provincial y consolidar a San Juan como sede de eventos nacionales.

Además, adelantó que continúan los trabajos para la puesta en funcionamiento del Museo Paleontológico (MUPA). El funcionario explicó que la infraestructura ya está finalizada, pero que resta completar el montaje interno y el desarrollo del contenido del museo.

“No lo vamos a inaugurar parcialmente. Tiene que ser inaugurado en forma total”, afirmó, y destacó que será un espacio interactivo que potenciará el turismo paleontológico de la provincia.

En paralelo, señaló que avanzan las obras de recuperación del Auditorio Juan Victoria y del Teatro Sarmiento, con el objetivo de fortalecer la infraestructura cultural como parte de la oferta turística de San Juan.