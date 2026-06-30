Vacaciones de invierno en Ullum: geoturismo en paisajes lunares y navegación en el dique

Ullum, ubicado al noroeste de la provincia de San Juan, ofrece una propuesta turística para el receso invernal que integra ciencia, naturaleza y deportes acuáticos. La agenda combina la visita a la Usina de Ullum —un parque temático dedicado a las energías renovables— con recorridos por formaciones geológicas de origen volcánico que evocan paisajes lunares, navegación en el dique homónimo y degustaciones en bodegas locales. Las actividades se desarrollan en distintos puntos del departamento y requieren reserva previa en la mayoría de los casos.

Ciencia y energías renovables en la Usina de Ullum

La Usina de Ullum constituye el principal atractivo científico y educativo del departamento. Se trata de un parque temático dedicado a las energías renovables que ofrece entrada gratuita para todos los visitantes.

La usina abre sus puertas los jueves, sábados y domingos de 9:00 a 18:00 horas. Cuenta con una muestra inmersiva que permite a los visitantes conocer los distintos tipos de energías renovables y su aplicación en la provincia. Para acceder a esta experiencia, se requiere reserva previa al número de teléfono 264 6310171.

El espacio está diseñado para recibir a familias, estudiantes y público en general, con el objetivo de promover la conciencia sobre el uso de fuentes de energía sostenibles.

Geoturismo y trekking en paisajes lunares

Ullum posee formaciones geológicas únicas que permiten realizar caminatas de baja dificultad, ideales para toda la familia. Estos paisajes, originados por la actividad volcánica, crean esculturas naturales que han sido comparadas con el Parque Ischigualasto.

Las Volcánicas

Conocido como el "Mini Ischigualasto" , este circuito de trekking de baja dificultad atraviesa formaciones de ceniza, lava y pómez que crean esculturas naturales de formas sorprendentes. El recorrido es apto para toda la familia y puede complementarse con prácticas de yoga en entornos naturales.

Ascenso al Filo Negro

Esta caminata parte desde Las Volcánicas y asciende hasta una cumbre desde la cual se obtienen vistas panorámicas privilegiadas del Dique Punta Negra y la precordillera. La actividad requiere un nivel físico moderado y se recomienda realizar con guía.

Lomas de las Tapias

Esta área natural protegida constituye un yacimiento paleontológico de gran importancia. Ofrece senderos interpretativos como:

Laberintos de arcilla: un recorrido entre formaciones de arcilla que crean un paisaje laberíntico.

Cueva de las Brujas: un trekking que conduce a una cueva natural donde los visitantes pueden merendar frente al río.

Actividades náuticas en el Dique de Ullum

El Dique de Ullum es el centro de los deportes acuáticos y la navegación recreativa en el departamento.

Navegación en gomón

Se ofrecen recorridos guiados en embarcaciones semirrígidas (gomones) para visitar lugares inaccesibles por tierra, como:

Cuevas de las Coloraditas: formaciones rocosas junto al agua.

Ingreso del Río San Juan al dique: punto donde el río desemboca en el embalse.

Deportes de viento

Una escuela de wingfoil brinda clases teórico-prácticas para todos los niveles (inicial, intermedio y avanzado), con equipamiento incluido. La actividad se realiza en el espejo de agua del dique, aprovechando las condiciones de viento de la zona.

Sabores y bodegas

Bodega y Viñedos Ansilta

Ubicada en la Ruta Provincial 60, la Bodega y Viñedos Ansilta ofrece visitas y degustaciones sin costo para los visitantes.

Horarios de atención:

Día Horario Lunes a viernes 9:00 a 12:00 y 14:00 a 18:00 Sábados 9:00 a 12:00

La bodega produce vinos de altura y permite a los turistas conocer el proceso de vinificación en la región.

Educación y conciencia ambiental

La Secretaría de Ambiente de la provincia ha integrado a Ullum en su agenda de promoción de la conciencia ambiental a través de sus áreas naturales protegidas. Entre las actividades programadas se incluyen:

Concursos fotográficos en entornos naturales.

Observación astronómica vinculada al cuidado del entorno natural.

Estas actividades buscan fomentar el respeto por el patrimonio natural y la sostenibilidad.

Beneficios y promociones

Al igual que en el resto de la provincia, los prestadores turísticos de Ullum participan de la "Promo Mundial" , que permite a los visitantes acceder a:

Beneficios en alojamiento: como 7 noches al precio de 5 o 5 noches al precio de 4, según el establecimiento.

Descuentos en gastronomía: 15 % de descuento en restaurantes adheridos.

Recomendaciones para el turista

La mayoría de las actividades en Ullum requieren reserva previa, especialmente:

La muestra inmersiva de la Usina de Ullum (al 264 6310171).

La navegación en gomón por el dique.

Las clases de wingfoil.

La grilla completa de actividades del departamento de Ullum y el resto de la provincia se encuentra disponible en el sitio web oficial sanjuan.tur.ar.