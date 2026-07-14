Las vacaciones de invierno suman una nueva alternativa para las familias sanjuaninas que buscan actividades para disfrutar con los más chicos. Del 13 al 17 de julio, Paseo San Juan tendrá una agenda de espectáculos gratuitos con música, títeres y magia.

Bajo la propuesta “Que comience la función”, el espacio ofrecerá shows en vivo durante cinco jornadas consecutivas. Todas las presentaciones comenzarán a las 17 y estarán destinadas a chicos y adultos.

La programación incluirá el show musical de “Radio Aventura”, la propuesta de títeres “Cami y el Dragón” y las presentaciones del Mago Alejandro, quien subirá al escenario en más de una oportunidad durante la semana.

Shows gratis durante las vacaciones de invierno

Uno de los principales datos para las familias es que todas las actividades serán libres y gratuitas. Sin embargo, cada función tendrá una capacidad máxima de 50 personas, por lo que los lugares serán limitados.

Además, desde la organización informaron que los menores deberán asistir acompañados por un adulto responsable.

La propuesta se desarrollará entre el lunes 13 y el viernes 17 de julio, siempre desde las 17. De esta manera, las familias tendrán una nueva opción para sumar a la agenda durante el receso escolar.

El cronograma con el día correspondiente a cada espectáculo puede consultarse a través de www.paseolibertad.com.ar o seguir las redes sociales: Instagram/paseolibertad_sanjuan o Facebook/Paseo Libertad San Juan.