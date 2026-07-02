"Vacas en la Biblio": las Bibliotecas Populares llegan con cine y talleres a cinco departamentos

La Dirección de Bibliotecas Populares y Actividades Literarias desarrollará durante las vacaciones de invierno una agenda de actividades destinada a promover la lectura y el encuentro familiar. Bajo el lema "Vacas en la Biblio", el organismo llevará cine, talleres artísticos y propuestas recreativas a distintas bibliotecas populares y espacios culturales de la provincia.

La programación comenzará el lunes 6 de julio y se extenderá hasta el martes 14, con actividades gratuitas en los departamentos de Rawson, Caucete, Capital, Chimbas y Calingasta, además de una participación especial en el Barrio Cultural.

Cine, historietas y origami

El ciclo se iniciará el lunes 6 de julio, de 15 a 19, en la Biblioteca Popular Fray Justo Santa María de Oro, en Rawson. Allí habrá una función de la película "Hoppers: Operación Castor", un taller de origami y actividades de coloreado para los más chicos.

El martes 7 de julio, de 15 a 19, la propuesta llegará a la Biblioteca Popular Colón, en Caucete. La jornada, denominada "Siesta de cine e historietas", incluirá la proyección de la película, pochoclos, un taller de cómic para niños a cargo de Tony Acevedo, además de coloreado de dibujos y actividades recreativas para toda la familia.

Tanabata en Capital

El miércoles 8 de julio, de 16 a 19, la agenda continuará en la Biblioteca Infantil Juan Pablo Echagüe, en Capital, con una celebración de Tanabata, la tradicional festividad japonesa.

Durante la tarde habrá talleres de origami, actividades recreativas y espacios de dibujo y coloreado para las infancias.

Cuatro días de actividades en el Barrio Cultural

Del jueves 9 al domingo 12 de julio, la Dirección de Bibliotecas Populares y Actividades Literarias se sumará a la programación del Barrio Cultural con talleres y propuestas vinculadas a la literatura gráfica y la creatividad.

El cronograma será el siguiente:

Jueves 9 de julio

Durante toda la jornada (14 a 19): promoción de la Biblioteca de Literatura Gráfica y actividades de coloreado.

Viernes 10 de julio

De 15 a 17: Taller de Fotobordado.

Encuentro de escritura "Cartas".

Actividades de coloreado y promoción de la Biblioteca de Literatura Gráfica.

Sábado 11 de julio

De 16 a 19.30: Taller de Juegos de Rol para chicos.

Espacios de coloreado y promoción de la Biblioteca de Literatura Gráfica.

Domingo 12 de julio

De 17 a 19: Taller de Cómic para chicos, a cargo de Antonio Acevedo.

Además, habrá actividades de coloreado y promoción de la Biblioteca de Literatura Gráfica durante toda la jornada.

El recorrido continúa por Chimbas y Calingasta

Las actividades seguirán el lunes 13 de julio, de 16 a 19, en la Biblioteca Popular Paula Albarracín de Sarmiento, en Chimbas, con una nueva proyección de "Hoppers: Operación Castor", talleres de origami y actividades recreativas.

El cierre del recorrido será el martes 14 de julio, de 9.30 a 19, en la Biblioteca Popular Pío Gallardo, en Calingasta. Allí se proyectará nuevamente la película infantil y se desarrollará un taller de fotobordado, además de actividades de coloreado para niños y niñas.

Desde la Dirección de Bibliotecas Populares destacaron que la propuesta busca acercar la lectura, el cine y las expresiones artísticas a distintos departamentos de la provincia durante el receso escolar, generando espacios gratuitos de encuentro, juego y aprendizaje para toda la familia.