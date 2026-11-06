Un nuevo y cuantioso caso de estafa virtual sacude al sector comercial sanjuanino. Una distribuidora de alimentos instalada en el departamento de Santa Lucía fue víctima de un grave golpe informático tras constatarse el vaciamiento de sus cuentas corporativas en el Banco Hipotecario, registrando un faltante total que asciende a los 34 millones de pesos argentinos.

El ilícito quedó al descubierto cuando los responsables de la firma comercial ingresaron al sistema de home banking y detectaron movimientos totalmente irregulares en los registros financieros de la institución.

Según los datos aportados en la investigación preliminar, la maniobra se ejecutó a espaldas de la administración por medio de dos transferencias electrónicas consecutivas dirigidas hacia cuentas de diferentes destinatarios, sin contar con el aval ni la autorización de la empresa.

Ante la magnitud del perjuicio económico, los representantes legales radicaron la denuncia formal en la sede de la Comisaría 29.ª. A partir de esa presentación, la fuerza de seguridad activó los protocolos iniciales y dio inmediata intervención a las áreas especializadas de la Policía de San Juan, específicamente a los departamentos de Delitos Informáticos y de Defraudaciones y Estafas.

La investigación en curso

Por estos días, los pesquisas concentran sus esfuerzos en trazar el recorrido de los fondos sustraídos, analizar las direcciones IP desde donde se operó para ordenar las transferencias no autorizadas y gestionar el congelamiento de las cuentas receptoras. El objetivo principal de la causa es identificar la trazabilidad del dinero robado y dar con los responsables detrás de este millonario golpe cibernético.