La investigación por el crimen de Matías Julián Álvarez Guardia, el joven de 29 años asesinado de una puñalada en Resistencia, Chaco, sumó un nuevo y estremecedor capítulo. La querella denunció que, mientras la familia despedía sus restos, se realizaron movimientos en sus cuentas bancarias desde su teléfono celular, que había quedado en poder del entorno de la principal acusada.

El hecho salió a la luz en medio de la causa que tiene detenida a Victoria Cantero, pareja de la víctima y acusada de haberlo atacado con un arma blanca durante una discusión. El crimen ocurrió a comienzos de agosto y desde entonces la Justicia intenta reconstruir las circunstancias que rodearon la muerte del joven.

Según denunció la querella, luego del asesinato se detectaron operaciones realizadas desde las cuentas de Álvarez Guardia. La situación llamó especialmente la atención porque los movimientos se habrían producido cuando sus familiares se encontraban en pleno velorio.

La sospecha apunta ahora a determinar quién tuvo acceso al teléfono de la víctima y realizó las operaciones. De acuerdo con la presentación incorporada al expediente, el celular permaneció durante ese período en poder de familiares de Cantero.

Este nuevo elemento abrió otra línea dentro de una investigación que ya había generado conmoción en Chaco. Los investigadores deberán establecer qué operaciones fueron realizadas, cuál fue el monto involucrado y quién estuvo detrás de los movimientos.

La investigación por el crimen

Álvarez Guardia murió luego de recibir una puñalada en el tórax durante un episodio ocurrido en Resistencia. Por el hecho fue detenida Cantero, quien quedó imputada en la causa y este jueves se conoció que le dictaron prisión preventiva.

En las últimas semanas también se conocieron audios y otros elementos que forman parte de la reconstrucción de la relación entre la víctima y la acusada. La Justicia continúa reuniendo pruebas para determinar cómo ocurrió el ataque y, ahora, también deberá esclarecer los movimientos financieros registrados después de la muerte del joven.