Un importante avance científico abre nuevas expectativas para el tratamiento del melanoma, la forma más agresiva de cáncer de piel. Moderna y Merck anunciaron resultados positivos de un ensayo clínico de fase 3 de una vacuna personalizada de ARN mensajero que, combinada con inmunoterapia, logró reducir la recurrencia y propagación de la enfermedad.

El tratamiento experimental, denominado intismerán, fue administrado junto con pembrolizumab, conocido comercialmente como Keytruda. Los resultados mostraron una mejora estadísticamente significativa en el tiempo que los pacientes permanecieron sin que el cáncer reapareciera y también en la prevención de metástasis, en comparación con quienes recibieron solamente la inmunoterapia.

El ensayo incluyó a 1.137 pacientes con melanoma en estadios IIB a IV y considerados de alto riesgo. Todos habían sido sometidos previamente a una cirugía para retirar el tumor detectable.

A diferencia de las vacunas tradicionales destinadas a prevenir infecciones, esta terapia busca entrenar al sistema inmunológico para reconocer características específicas de las células tumorales y atacarlas.

Una vacuna diseñada para cada paciente

Una de las principales particularidades del tratamiento es que cada vacuna es personalizada. Para desarrollarla, los especialistas analizan una muestra del tumor del paciente y estudian sus mutaciones genéticas.

A partir de esa información se seleccionan hasta 34 proteínas anormales que pueden servir como blancos para el sistema inmunológico. Esas instrucciones son codificadas mediante ARN mensajero para producir una vacuna específica para cada persona.

La fabricación demora alrededor de seis semanas. Durante ese período, los pacientes pueden comenzar el tratamiento con pembrolizumab mientras esperan la dosis personalizada.

Un paso clave, pero el estudio continúa

Los resultados representan un avance importante porque se trata del primer ensayo de fase 3 que muestra beneficios significativos de una vacuna terapéutica personalizada de ARNm contra el cáncer.

Sin embargo, esto no significa que la vacuna ya esté disponible de manera general. El ensayo continúa y todavía deben conocerse los datos completos. Moderna y Merck planean presentar los resultados ante la comunidad científica y las autoridades regulatorias.

Estudios realizados en etapas anteriores ya habían mostrado señales alentadoras: la combinación había reducido un 49% el riesgo de recurrencia o muerte frente al uso exclusivo de pembrolizumab. Ese porcentaje corresponde a investigaciones previas y no a los resultados del actual ensayo de fase 3.

El avance también podría abrir nuevas posibilidades para aplicar esta tecnología en otros tumores. Mientras tanto, los investigadores esperan los datos completos para determinar el alcance del tratamiento y avanzar hacia una eventual aprobación regulatoria.