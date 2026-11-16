San Juan incorporará una nueva vacuna al calendario de inmunización infantil que permitirá proteger a los niños contra seis enfermedades mediante una sola aplicación. Se trata de la vacuna séxtuple acelular, que será gratuita y obligatoria para quienes nazcan a partir del 1 de enero de 2028. La medida busca reducir la cantidad de inyecciones que reciben los menores y facilitar el cumplimiento de los esquemas de vacunación.

La modificación fue oficializada por el Ministerio de Salud de la Nación mediante la Resolución 1567/2026, publicada el 2 de noviembre. En San Juan, el ministro de Salud, Amílcar Dobladez, destacó este lunes 16 los beneficios de la incorporación, uno de los temas abordados durante la última reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA).

La nueva vacuna reemplazará la administración por separado de la pentavalente y la antipoliomielítica inactivada (IPV). De esta manera, los niños recibirán protección contra difteria, tétanos, tos convulsa, hepatitis B, poliomielitis e infecciones invasivas provocadas por la bacteria Haemophilus influenzae tipo b.

Cuándo comenzará a aplicarse en San Juan

El nuevo esquema estará destinado exclusivamente a los niños nacidos desde el 1 de enero de 2028. Las aplicaciones se realizarán a los 2, 4 y 6 meses de vida, con una dosis de refuerzo entre los 15 y 18 meses.

Esto significa que los niños que nazcan durante 2026 y 2027 continuarán recibiendo las vacunas del esquema actual. Las autoridades sanitarias nacionales establecieron un período de transición para garantizar que cada grupo complete las dosis correspondientes según su año de nacimiento.

Además, quienes completen el nuevo esquema con la séxtuple ya no necesitarán el refuerzo de la vacuna antipoliomielítica a los 5 años, debido a que esa protección estará incorporada en la dosis aplicada entre los 15 y 18 meses.

La modificación tampoco elimina la vacuna contra la hepatitis B que los recién nacidos reciben al momento de nacer.

Una sola vacuna contra seis enfermedades

En declaraciones a Canal 13 San Juan, Dobladez explicó que la incorporación permitirá simplificar el proceso de vacunación infantil.

“Es un pinchazo menos para los niños, también es más cómodo y evita la desintegración del plan de vacunación”, expresó el funcionario al referirse a los beneficios del nuevo esquema.

Actualmente, los menores reciben la vacuna pentavalente y la antipoliomielítica por separado durante los primeros meses de vida. La séxtuple reunirá ambas protecciones en una sola inyección por visita.

Según explicó el Ministerio de Salud de la Nación, esta simplificación busca mejorar la cobertura de vacunación, disminuir las oportunidades perdidas y reducir las molestias asociadas a la aplicación de múltiples inyecciones.

Otro de los beneficios esperados es facilitar el trabajo de los vacunatorios, ya que la utilización de una vacuna combinada permitirá optimizar la distribución, conservación y administración de las dosis.

Qué pasará con los niños que ya comenzaron a vacunarse

Las familias con hijos nacidos antes de 2028 deberán continuar con el calendario correspondiente a su edad. La resolución establece que estos niños completarán sus esquemas con las vacunas pentavalente e IPV, salvo las indicaciones especiales que correspondan.

La vacuna séxtuple acelular ya se utiliza en Argentina para determinados niños prematuros, pero su incorporación al calendario general ampliará progresivamente su utilización.

El Ministerio de Salud de la Nación deberá establecer los lineamientos técnicos para implementar el nuevo esquema, incluyendo las recomendaciones para niños con dosis incompletas o situaciones particulares.

En San Juan, todavía resta conocer cómo se organizará la distribución provincial de las vacunas y qué cantidad de dosis recibirá el sistema sanitario para comenzar con la nueva estrategia.