Galletitas marmoladas: vainilla, chocolate y una receta fácil para acompañar el mate

¿Quién puede resistirse a unas buenas galletitas caseras? Y si además tienen una presentación divertida y combinan dos sabores irresistibles, mucho mejor. La pastelera Angie Beatrice, creadora del emprendimiento sanjuanino Gotitas de Cielo, comparte una receta perfecta para acompañar el desayuno, la merienda o unos buenos mates.

Lo más interesante es su preparación: a partir de una misma masa se obtienen dos versiones, una de vainilla y otra de chocolate, que se entrelazan para formar originales galletitas bicolor. Una propuesta ideal para preparar en familia y dejar volar la creatividad.

Ingredientes

125 g de manteca

125 g de azúcar impalpable

1 huevo

Esencia de vainilla, cantidad necesaria

250 g de harina 0000

25 g de cacao amargo

Preparación

Preparar la masa base. En un bowl colocar la manteca a temperatura ambiente, con consistencia pomada, junto con el azúcar impalpable. Mezclar hasta obtener una preparación cremosa y homogénea. Incorporar los ingredientes. Agregar el huevo y un chorrito de esencia de vainilla. Integrar bien y luego incorporar la harina 0000, mezclando hasta formar una masa suave y uniforme. Separar los sabores. Dividir la preparación en dos partes iguales. Reservar una de ellas con su sabor original a vainilla y agregar a la otra los 25 gramos de cacao amargo. Mezclar hasta conseguir una masa de chocolate de color parejo. Darles forma. Tomar pequeñas porciones de ambas masas y formar rollitos o palitos del mismo grosor. Unir uno de vainilla con otro de chocolate y enrollarlos entre sí, como si fueran dos cordones entrelazados. Luego, se pueden curvar y unir los extremos para formar originales galletitas circulares. Hornear. Distribuir las galletitas sobre una placa para horno, dejando un pequeño espacio entre ellas. Cocinar en horno precalentado a 170 °C durante aproximadamente 10 minutos, controlando que estén cocidas sin dorarse demasiado.

Retirar del horno, dejar enfriar y ¡listas para disfrutar!

Un toque especial para la merienda

Además de deliciosas, estas galletitas son una excelente propuesta para preparar con los más chicos de la casa, que pueden divertirse creando diferentes formas con las dos masas. Una receta simple, con ingredientes cotidianos y ese sabor inconfundible de las cosas hechas en casa.

¿Te tentaste? Podés conocer y encargar las delicias artesanales de Gotitas de Cielo a través de Instagram @gotitas_decielo o por WhatsApp al 2645052780 / 2644730850.