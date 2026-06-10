A los 7 minutos del amistoso entre la Selección Argentina e Islandia, el último antes del debut de la Albiceleste en el Mundial, Valentín Barco abrió el marcador. El Colo aprovechó el rebote tras una jugada sucia y con un zurdazo letal contra el palo derecho del arquero Elías Rafn Ólafsson. El de esta noche fue su segundo tanto con el seleccionado, ya que le había convertido a Zambia en marzo.

Pese a una clara llegada del combinado islandés a los tres minutos de la primera etapa, Argentina estaba siendo la clara dominadora del partido. A los 7', José Manuel López, que comenzó jugando bien de espaldas, recibió una falta cerca del área rival. Giovani Lo Celso la jugó en corto con Facundo Medina y tiró un centro al segundo palo que bajó Nicolás Otamendi.

La jugada se ensució, ni Giuliano Simeone ni Lisandro Martínez pudieron rematar con claridad. La defensa despejó como pudo y en la puerta del área esperaba Barco, quien no dudó y remató de primera. La pelota ingresó contra el palo derecho de un arquero que nada pudo hacer pese a su estirada.

De esta manera, el Colo convirtió su segundo tanto en su cuarto partido con la Selección Argentina, ya que venía de convertirle a Zambia en la goleada por 5 a 0 de marzo en La Bombonera.