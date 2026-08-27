Valentín Barco tuvo este jueves su debut oficial con Chelsea, aunque su estreno en el fútbol inglés estuvo marcado por un recibimiento hostil. El exjugador de Boca fue silbado y abucheado por los hinchas de Luton Town durante el encuentro correspondiente a la segunda ronda de la EFL Cup.

El Colo fue elegido como titular por Xabi Alonso y tuvo así sus primeros minutos oficiales con la camiseta de los Blues, pocas semanas después de desembarcar en Londres.

Sin embargo, cada intervención del argentino generó la reacción de una parte de la parcialidad visitante. Los silbidos estuvieron vinculados con el reciente Mundial 2026 y, particularmente, con la recordada semifinal en la que la Selección Argentina eliminó a Inglaterra.

Barco había sido uno de los protagonistas de los momentos de tensión que se vivieron en aquel encuentro. Luego del gol de Lautaro Martínez para el 2-1 definitivo, el ex Boca celebró frente a los futbolistas ingleses, una acción que desató un fuerte cruce.

La tensión continuó después del partido y Barco protagonizó un incidente con Jude Bellingham, en medio de los enfrentamientos que se produjeron tras la eliminación inglesa.

Su llegada a Chelsea

Más allá del hostil recibimiento, el partido significó el comienzo de una nueva etapa para Barco. El futbolista argentino llegó a Chelsea luego de destacarse en Racing de Estrasburgo, donde consiguió mayor continuidad y amplió las variantes de su juego.

Durante su paso por el conjunto francés dejó de desempeñarse exclusivamente como lateral izquierdo y comenzó a ocupar posiciones más adelantadas, principalmente como interno por izquierda.

Ese crecimiento le permitió ganarse un lugar en la Selección Argentina y posteriormente dar el salto a Chelsea. Ahora, Xabi Alonso comenzó a darle minutos en el conjunto londinense y decidió incluirlo desde el arranque ante Luton Town.

El Colo deberá acostumbrarse rápidamente a un fútbol inglés que, al menos durante su estreno, le hizo sentir que todavía permanece fresco el recuerdo de aquella eliminación de Inglaterra a manos de Argentina en el Mundial.