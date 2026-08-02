Valentín “Colo” Barco fue anunciado oficialmente como nuevo jugador del Chelsea. El futbolista argentino, surgido de Boca, vuelve a la Premier League después de su paso por el Racing de Estrasburgo y tras haber disputado el Mundial 2026 con la Selección Argentina.

El club londinense confirmó la incorporación a través de sus canales oficiales.

“Chelsea FC se complace en confirmar el fichaje del internacional argentino Valentín Barco procedente del RC Strasbourg”, comunicó la institución inglesa.

La presentación del futbolista tuvo una particular puesta en escena. En el video difundido por el Chelsea se observan distintas calles de Londres, mientras una radio anuncia la llegada del argentino al plantel. Además, aparece un diario con una fotografía del jugador y una frase que resume su nuevo destino: “Barco es azul”.

Un pase entre clubes del mismo grupo inversor

Aunque todavía no fueron confirmadas oficialmente las cifras de la operación, el acuerdo habría resultado accesible para el Chelsea debido a que ambos clubes pertenecen al mismo grupo inversor, BlueCo.

De esta manera, Barco tendrá una nueva oportunidad en la Premier League, una competencia que ya conoce aunque su primera experiencia fue breve.

El recorrido del Colo por Europa

El futbolista de 22 años llegó al fútbol europeo después de su paso por Boca, club en el que debutó profesionalmente y comenzó a destacarse en Primera División.

Sus actuaciones despertaron el interés del Brighton, que decidió contratarlo. Sin embargo, el argentino no logró consolidarse en el equipo inglés y posteriormente fue cedido al Sevilla.

En España tampoco consiguió la continuidad que buscaba y volvió a salir a préstamo, esta vez rumbo al Racing de Estrasburgo.

En Francia encontró finalmente regularidad y se convirtió en uno de los jugadores importantes del plantel. El Estrasburgo terminó adquiriendo su pase y ahora el argentino dio otro salto en su carrera para convertirse en futbolista del Chelsea.

Barco compartirá equipo con Enzo Fernández

En Londres, Barco podría reencontrarse con Enzo Fernández, quien también integra la Selección Argentina y fue compañero del lateral durante el Mundial 2026.

Sin embargo, la presencia de Fernández en el Chelsea todavía no está asegurada para la próxima temporada, debido a que el mediocampista podría cambiar de club durante este mercado de pases.

Los números del Colo en Europa

Desde su llegada al fútbol europeo, Barco disputó 74 partidos entre Brighton, Sevilla y Racing de Estrasburgo.

Su mejor etapa fue en Francia, donde consiguió continuidad y mejores registros ofensivos:

Brighton: 7 partidos, sin goles ni asistencias.

Sevilla: 9 partidos, sin goles y 1 asistencia.

Racing de Estrasburgo: 58 partidos, 3 goles y 11 asistencias.

Ahora, el desafío para el argentino será volver a consolidarse en la Premier League, pero esta vez con la camiseta de uno de los clubes más importantes de Inglaterra.