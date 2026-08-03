Valentina Cervantes encendió las redes con fotos en microbikini

Valentina Cervantes captó la atención en las plataformas digitales tras publicar una serie de fotografías durante su receso vacacional. La pareja del futbolista Enzo Fernández utilizó las historias de su perfil de Instagram para mostrar postales de un descanso centrado en el sol y la playa. Esta decisión se dio en un contexto alejado de la alta exposición mediática que siguió a la final del torneo mundialista.

En el material compartido, Cervantes posó inicialmente de costado con una bikini blanca de escote pronunciado mientras tomaba sol. Posteriormente, la modelo optó por una selfie frente al espejo para exhibir el diseño completo del conjunto, lo que generó una reacción inmediata entre sus seguidores con múltiples interacciones y comentarios. Este contenido posicionó nuevamente a la joven como uno de los temas más comentados en el entorno digital.

Más allá de las imágenes personales, se conoció el lanzamiento de un proyecto comercial vinculado al entorno de su familia. Se trata de la venta de remeras estampadas que recrean el festejo de gol que Enzo Fernández le convirtió a Inglaterra durante las semifinales del certamen.

Estas piezas de indumentaria tienen costos que varían entre los 20 y 25 mil pesos dependiendo del talle solicitado. El producto ya registra una alta demanda entre los aficionados que buscan recordar aquel momento deportivo.